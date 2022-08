Danó Anna;

OMSZ;alapellátás;

2022-08-24 06:00:00

Januártól több megyében is elindíthatják az új háziorvosi ügyeleti rendszert

Ebben a rendszerben este tízig a háziorvosok kapnak nagyobb szerepet, utána a mentőszolgálat veszi át a feladatot.

Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből indulva terjesztik ki az országra januártól az új háziorvosi ügyeleti rendszert, melyet egy éve tesztelnek Hajdú-Biharban – tudta meg a Népszava. Lapunk kérdésére a belügyi tárca sajtóosztálya megerősítette, hogy a nyáron már országszerte fel is mérték, hogy hová lehetne telepíteni az új járási, központi ügyeleteket.

Mint emlékezetes: tavaly nyár óta az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) működteti Hajdú-Bihar megyében a háziorvosi ügyeletet. Ennek lényege, hogy a munkaidőn kívüli hívások az Országos Mentőszolgálat központi diszpécser szolgálatára futnak be. Itt egy alapos kikérdezés után döntenek a beteg további ellátásáról. Az azonnali segítségre szorulókért mentőt küldenek, vagy ha a páciens járóképes, egy ügyeleti pontra irányítják. Minden járásközpontban lesz egy orvos és azon kívül kialakítanak sürgősségi pontokat, ahol mentőtiszt, vagy kiterjesztett hatáskörű ápoló fogadja az ellátásra szorulókat. Vagy szükség esetén ki is mehet a beteghez a megfelelő telemdicina eszközökkel. Lapunk úgy tudja: a hajdú-bihari tesztüzem egyik Achilles-sarkának a szakemberek biztosítása bizonyult.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Mandinernek júliusban adott interjújában maga is hangsúlyozta, hogy az alapellátás leggyengébb pontja az ügyelet. Ezért – szerinte – ehhez mindenképpen hozzá kell nyúlni. Az Hajdú-Bihari tesztüzem tapasztalatai számára azt bizonyítják, hogy a sürgősségi, ügyeleti betegforgalom kilencvenöt százaléka délután négy és este tíz óra között bonyolódik le. Az is látszik – mondta a kormányzathoz közel álló hetilapnak –, hogy a lakosság az ügyeleti ellátást egyfajta kényelmi szolgáltatásként éli meg, ami nem helyes. Mint mondta: számtalan olyan megkeresés van, hogy „most vettem észre, elfogyott a vérnyomáscsökkentőm, holnap be kell vennem”, vagy hogy „fáj a gyerek torka, nem merünk így nekimenni az éjszakának”, és így tovább.

A Népszavának a tesztüzem tapasztaltait firtató kérdéseire a belügy sajtóosztálya azt írta: az új ügyeleti rendszer legfontosabb rendező elve a központi triázsolás (a beteg tüneteinek osztályozása), melynek várható eredményeként a beteg kórelőzménye, betegségének rizikó-besorolása, valamint általános állapota alapján a megfelelő ellátóhelyre kerül. Megjegyezték: rendszertesztje alatt az ügyleti pontokon önállóan dolgozó mentőtisztek, kiterjesztett hatáskörű ápolók munkájával kapcsolatban a betegelégedettség magas, panaszról, szakmai mulasztásról nem érkezett jelzés. Hozzátették azt is, hogy a Hajdú-Bihari tesztüzemben lényegesen kevesebben páciens érkezett az ügyeletekre, mint ami a korábbi statisztikákban szerepelt. Általánosságban: hétköznap 22 óráig az ügyeleteket felkereső betegeknek általános jellegű panaszaik vannak, 22 óra után pedig elsősorban akut panaszos betegek érkeznek, akiknek sürgős ellátásra lehet szükségük. Ennek megfelelően – a terveik szerint – 22 óráig a háziorvosok kapnak nagyobb szerepet az ügyeleti betegellátásban, 22 óra után pedig a mentőszolgálat veszi majd át a feladatot.