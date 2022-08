P. L.;

2022-08-24 09:46:00

Palkovics László méltatlanná vált a tudomány eszményéhez

Hallatlan a politikai bosszú egy szigorúan tudományos tények alapján állított valószínűség be nem következéséért - szögezte le a Stádium 28 Kör.

Kemény hangvételű közleményt adott ki a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaiból álló Stádium 28 Kör, miután az augusztus 20-i meteorológiai előrejelzést követően elhalasztott tűzijáték miatt a fideszes propagandasajtó előbb összehangolt lejáratókampányt indított az Országos Meteorológiai Szolgálat ellen, majd Palkovics László technológiai és ipari miniszter kirúgta az intézmény két vezetőjét.

A szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményben előbb megállapították, hogy a magyar államgépezet mindig tud meglepetésekkel szolgálni. Majd tettek egy kis történelmi kitérőt: „valaha állítólag Nero kivégeztette művészi előadásának azt a hallgatóját, aki elszundított. Hasonlót Kim Dzsongunról is hallottunk. Az elmúlt napokban fölelevenítették egy szovjet és egy magyar meteorológus sorsát, aki kedvezőtlen vagy félreérthető időjárás jelentéseiért kényszermunkatáborba került (az orosz tudóst utóbb ki is végezték)”. Azt ugyan örömmel nyugtázták, hogy itt nem tart a jelenlegi Magyarország, azonban „félreérthetetlen és tagadhatatlan ok-okozati összefüggésben” az Országos Meteorológiai Szolgálat augusztus 20-i előrejelzésével, elbocsátották a Szolgálat két vezetőjét.

Mint fogalmaztak, mindenki tudja, hogy a meteorológia tudományának predikciói csak statisztikusak, valószínűek lehetnek. Hallatlan a politikai bosszú egy szigorúan tudományos tények alapján állított valószínűség be nem következéséért - szögezték le, majd Palkovics Lászlóra utalva hozzátették:

A Stádium 28 Kör, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaiból álló csoport felháborodottan tiltakozik - zárul a közlemény.