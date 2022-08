Forgács Iván;

televíziók;ATV;hírműsorok;

2022-08-28 16:25:00

Mai témák, kevesebb politikussal

Nem árt, ha egy hírcsatorna ízig-vérig hírcsatorna.

Az ATV hétköznap esti műsorszerkezete acélosabbá vált az elmúlt hónapokban. Ehhez csupán annyi kellett, hogy elinduljon egy újabb napi hírháttérműsor, a maiTÉMA. Így a néző este 6-tól négy órán keresztül rágcsálhatja az aktuális politikai híreket, a megfelelő nasi hozzáadásával. Kezdés A nap hírével, laza csevej három vendéggel, jól illik hozzá egy kakaós csigával tálalt kávé. Majd jöhet az Egyenes beszéd és a vacsorára készült szendvics, a végére pedig marad egy kis elmélyülés a maiTÉMÁban, ismét három okos vendégre figyelve, amihez jó mellékízt biztosíthat egy kisebb zacskó csipsz.

Bár így lassan buborékba fordulás és némi elhízás fenyeget, mégis üdvözlendő ez a szerkezet. Mert nem árt, ha egy hírcsatorna ízig-vérig hírcsatorna. Ez a profilja, ebben erősek a munkatársai. Ráadásul érezhetően változott még valami. Mindhárom műsorban tágult a vendégek köre. Maradtak ismerős, biztos hátteret jelentő arcok, de ahol lehet, új alanyokat szólaltatnak meg, kapcsolnak be a szakértői áradatba a szerkesztők, műsorvezetők. Ezzel összefüggésben arra is felfigyelhetünk, hogy jelentősen csökkent az adásokban szereplő ellenzéki politikusok aránya. Volt időszak, amikor akár saját fórumuknak tekinthették az ATV-t. De úgy tűnik, a választási kudarc óta súlytalanabbá vált a szavuk, amit az ígért összefogás elmismásolásával sikerült egy időre erősen hitelteleníteniük is. Úgyhogy üdítő kevesebbet látni őket. Jobb, ha nem emlékeztetnek kicsinyességükre. Ami persze még így is előfordul. Mikor a főváros elállt a Fudan egyetemmel kapcsolatos népszavazástól, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester az Egyenes beszédben is nehezményezte a döntést, kiállt egy kerületi voksolás mellett, és nem zárta ki, mindenféle vádaskodó indulat nélkül, hogy esetleg a DK állt a kezdeményezés útjába. Hangsúlyozva, hogy ez egyelőre csupán suskusokból szivárgó feltételezés. Na, őt váltva beült a képernyőbe Gy. Németh Erzsébet, és a gyengék közt legerősebb ellenzéki párt felsőbbrendűségével, nagyasszonyi modorban már mondta is a kioktatóst: „Nagyon sajnáljuk, hogy polgármester asszonynak mindenről a DK jut az eszébe . (…) Olyat egy felelős politikus nem engedhet meg magának, hogy üzenetek, hallomások… Ez így nem működik. Felelős politikus nem beszélhet így, ne beszéljen így. (…) Én azt gondolom, hogy ha valakinek kezdeményeznie kell valamit, akkor az a minimum, hogy először a koalíciós partnerekkel egyeztet erről.” Ez jellegzetes hatalmi hangütés, ismerjük, a demokratikus oldalon nem kérünk belőle.

Száműzni természetesen senki nem akarja egy hírcsatornáról a politikusokat, Gy. Németh Erzsébetet sem. A jelenlegi arány ideálisnak tűnik, és láthatóan mind tartalmasabb, összeszedettebb megszólalásokra ösztönzi többségüket. Különösen szakpolitikai kérdésekben. A maiTÉMA adásai azt igazolják, hogy sokan közülük valóban szakértői szinten ismerik területüket. Ez a műsor egyébként minden résztvevőből szinte a maximumot hozza ki. Nagy szükség volt már egy elmélyültebb háttérprogramra, amely nem politikai indulatokat gerjeszt, hanem tágabb összefüggések felől közelít egy-egy aktuális kérdéshez. A meghívott szakértőknek végre van idejük alaposabban feltárni az adott problémakört. Így aztán a maiTÉMA komoly ajándék a gazdasági-társadalmi jelenségekben, folyamatokban jobban eligazodni kívánó nézők számára. Bizonyos szempontból akár ismeretterjesztő műsornak is tekinthetjük. A meghívottak között jó az összhang, a néző fejében még eltérő, vitázó gondolataik is inkább kiegészítik egymást.

Ugyanakkor a műsor televíziós formája már kevésbé tűnik egyértelműen sikeresnek. A stúdiókép a Voks 2022 választási adássorozatból nőtt ki. A három vendég egymás mellett elhelyezkedő pulpitus mögött várja a szemben álló műsorvezető kérdéseit. Politikai vitaműsorban jól működik a szószékes díszlet, ennek a programnak azonban, amely mélyebb elemzéseknek ad fórumot, fékezi a dinamikáját. Egyetemi kiselőadásokká vizualizálja a megszólalók mondandóját. Ami nem könnyíti meg a befogadást.

A műsorvezetőknek sem könnyű megtalálni a megfelelő attitűdöt ezen a játéktéren. Riporteri énjüket erősíti a felállás. Ami Lampé Ágnesnek nem a legerősebb oldala, ő a társalgási hangütés mestere. Őrlődik is a kényelmetlen kettősségben, amit ezúttal kedveskedő mosolygásával sem tud oldani. Az ATV-ben szárnyait néhány hónapja bontogató Bodacz Balázs viszont kemény kérdező típusú újságíró – televíziós egyéniségére a „simicskás” Hír TV-ben figyelhettünk fel –, aki rezzenéstelen arccal faggatja alanyait. Ez itt most sok, túlhangsúlyozza a tárgyszerűséget. Hangsúlyozom, műsorvezetői attitűdről, hanghordozásról, külső eszközökről van szó. Magukkal a kérdésekkel, a tartalmi műsor-vezetéssel nincs probléma, akár kiválónak is nevezhetők. Éppen ezért lenne jó, hogy a maiTÉMA minden komponensében összeálljon, és minél hatásosabban közvetítse a néző felé az alapos ismeretekre épülő elemző, reflektív szemléletmódot, amelyre az adekvát politikai célok megfogalmazásához is szükség van.