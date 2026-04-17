Hivatalosan csupán pihenni mennek. A jelek szerint a hírműsoraiban a múlt vasárnapi választásig szünet nélkül kormánypropagandát sugárzó csatornánál a hírigazgató Szalai Vivien menesztésével sem áll le az átszervezés.
Feltűnő, hogy egyre gyakrabban szivárognak ki afféle belső titkok az MTVA és a hozzá tartozó csatornák műhelymunkájáról.
Nem teljesült a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye két országos televízió hírműsorában, ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa közlemény közzétételére kötelezi a médiaszolgáltatókat - közölte az NMHH.
A bevándorlás témája uralta az esti hírműsorok napirendjét, a téma a kereskedelmi csatornákon a balesetekkel és bűnügyekkel kapcsolatos tudósítások arányát csökkentette, a bevándorlás kapcsán mutatott aktív kormányzati kommunikáció miatt pedig kormányzati szereplők megjelenési aránya az M1 kivételével minden csatornán növekedett az előző negyedévhez képest - tudható meg a Nézőpont Intézet hat csatorna harmadik negyedévben adásba került hírműsorait vizsgáló elemzéséből, amiből az is kiderül, hogy például Orbán vagy Lázár hányszor szólalt fel az elmúlt negyed évben.
Az RTL sosem volt ennyire erős, s ez bizonyos értelemben a kormányzati kijelentések hatása - mondja a csatorna hírigazgatója. Kotroczó Róbert szerint erősödött a hitelességük, a hatalom akaratlanul is sokat segített nekik. Pedig korábban is sokat foglalkoztak a politikával, mindig megpróbáltak a hírek mögé nézni, sztorit csinálni. Úgy véli, ha egy kétharmaddal rendelkező kormány nem bírja elviselni a kritikát, akkor az azt jelenti, hogy ott valami rendkívül nagy probléma van.
"Nem tud megfelelni a szakmailag korrekt tájékoztatás alapkritériumainak" - többek között ezt állapította meg az RTL Klub és az RTL II hírműsorairól szóló, a kormány felkérésére készült, eddig csak részleteiben ismert háttértanulmány, amelyet most teljes egészében közzétett az Átlátszó. A kilenc hónapot - 2012. szeptember 1-je és 2013. május 31-e közötti időszakot - vizsgáló 17 oldalas anyag fókuszában az áll, hogy milyen "manipulációs technikákkal", s hangvétellel közelítenek a csatorna közéleti, politikai műsorai a kormányzati hírekhez, és magához a rezsicsökkentéshez.