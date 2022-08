P. L.;

Lopással vádolja a Moderna a Pfizert, pert indítanak

Állításuk szerint a Pfizer és a BioNTech az ő korábban kifejlesztett szabadalmukat másolták le a koronavírus elleni védőoltáshoz.

Beperli a Moderna a Pfizert és német parnerét, a BioNTech-et, azt állítva, hogy a koronavírus elleni oltóanyag fejlesztése során szabadalomsértést követtek el. Állításuk szerint ugyanis a Pfizer és a BioNTech lemásolta a korábban a Moderna által kifejlesztett technológiát - számolt be róla a Sky News.

Az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mekkora kártérítést követelnek a vélelmezett lopásért, mindenesetre Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója azt állította, hogy még a pandémiát megelőző évtizedben több milliárd dollárt költöttek az mRNS-technológia kifejlesztésére. A vezérigazgató közölte, a cég egyébként továbbra is használja a technológiát különféle kezelések kifejlesztésére, például az influenza, a HIV, autoimmun, szív- és érrendszeri betegségek, valamint a rák bizonyos ritka formái ellen. Shannon Thyme Klinger, a Moderna jogi igazgatója szerint ugyanakkor a Pfizer és a BioNTech engedély nélkül lemásolta a Moderna szabadalmait. A cég állítása szerint e szabadalmakat ők fejlesztették ki 2010 és 2016 között, tehát még jóval a világjárvány előtt.

Az amerikai hatóságok egyébként 2020 decemberében előbb a Pfizer-BioNTech vakcinájának adták meg az engedélyt az oltás alkalmazására, majd körülbelül egy héttel később kapta meg a Moderna is. Utóbbi egyébként korábban is előállt már azzal, hogy a szabadalom valójában az övé, de akkor még azt közölték, hogy nem fogják érvényesíteni ezeket a jogokat, hogy segítsenek másoknak a saját vakcina kifejlesztésében. Idén márciusában viszont a Pfizer és a BioNTech esetében már azt nyilatkozták, hogy elvárják tőlük a szellemi tulajdonuk tiszteletben tartását.

Most két szabadalom megsértésével is megvádolták két riválisukat, az egyik az mRNS-technológiához, a másik egy teljes hosszúságú tüskefehérje kódolásához kapcsolódik. Pedig állításuk szerint a Pfizer és a BioNTech négy különböző oltóanyagot is bevont a klinikai tesztelésbe, de végül azt dobták piacra, ami pontosan ugyanolyan mRNS-módosítást tartalmaz, mint a Modernáé.

A Moderna egyébként 10,4 milliárd dollárt bevételre tett szert az oltás révén, a Pfizer mintegy 22 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el.

A Pfizer és a BioNTech ellenében egyébként többen is előálltak már hasonló szabadalmi perekkel, a két cég azonban közölte, megvédik saját szabadalmaikat, állnak a perek elébe.