Balassa Tamás;

Heti abszurd;

2022-08-28 08:45:00

Heti abszurd: Operatív törzshajlítás, avagy K. Z. és a nagy eltolás (felelősség meg minden)

Tegyük föl, hogy a kormány igazat mond, és az Országos Meteorológiai Szolgálat két vezetőjének már nyáron kitelt a becsülete (lásd Gulyás Gergely: Az utolsó utáni csepp című, nevetés nélkül elmondott epigrammáját). Ez esetben miért bízták alkalmatlan vezetőkre az időjárás-előrejelzést egy olyan nemzeti ünnepen, ahol egy elhibázott döntés miatt emberek halhatnak meg?

Miniszter úr? Operatív törzsfőnök úr? Más kormánytag széles ez illiberáliában?

Nekem már akkor gyanús volt a dolog, amikor két nappal az ünnep előtt külön munkacsoport alakult az időjárási helyzet figyelésére „az augusztus 20-i ünnepségsorozat biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzsön” belül. Ezt olyannyira fontos szervezeti változásnak értékelte a kormány, hogy a fejleményről közleményben tájékoztatta az MTI-t. De vajon miért volt szükség külön időjárási munkacsoportra? Lehetséges, hogy egy elvétett előrejelzés miatt egy ország csapott volna a homlokára, hogy „hát persze, megint elfeledkeztünk a külön időjárási munkacsoportról”? Aligha. Ez inkább a Ki Vigye El a Balhét, Ha Beüt a Ménkű (Vagy Ha Nem) Munkacsoport jellegzetes árnyképe, amely az ’50-es évekből lehet ismerős (Sztálin munkatáborba küldött és csendben kivégzett meteorológusának a nevét egy ország ismerte meg a héten, Alekszej Feodosevics Wangenheim munkásságáról Nyáry Krisztián értekezett).

Nota bene: szerintünk a törzs jól végezte a dolgát, amennyiben nem érheti szó a ház elejét biztonságügyben, de a kormány felelőskereső gesztusai felől közelítve azt kell mondanunk, hogy az operatív törzsnek még az időjárási munkacsoport létrehozásával sem sikerült jó döntést hoznia.

Vegyük egy pillanatra komolyan a jelenlegi kormányt (mínusz Orbán: egyszer szabadságolja magát, és máris megbicsaklik az előrelátó kormányzás. Lásd még a korábbi váteszségeket: Donald Trump ismét, Marine Le Pen végre elnök lesz, Salvini kormányfővé avanzsál, V4 a mi örök szövetségünk, és I. Orbán-támogató Putyin nem lesz nagyobb tróger Kim Dzsongunnál – néhány példa a tévedhetetlen doktor-miniszterelnök Holdról is látható mellévetődéseiről, pontosabban luftjairól, hogy adekvát focipélda melengesse kicsi szívét neki).

Mi az üzenete ennek szerintük, és a médiának látszó tárggyal elkövetett butulizmusuk szerint? Európa nyögi az elhibázott brüsszeli szankciós-inflációs politika súlyát, szegény Nyugat jó előre letekeri a radiátorokat, szabad szemmel alig látja az árak tetejét, nekünk meg még arra is futja, hogy százmilliókat égessünk el a Duna fölött. (Az M1 világhíradó sosem molyol vásárlóerő-paritással, vagyis a nyugati és a hazai keresetek különbségével, hanem azt a látszatot sugallja, hogy odakinn már-már azt méregetik Jürgenék, melyik szomszédot eszik meg először a Nagy Brüsszeli Éhkopp idején.)

De vissza az operatív törzshöz, amely kétségkívül megnyerte A hét legdurvább ledorongolása egy felháborodott civiltől c. versenyt („a mindenkori politika magára hagyta az értelmet, és a suttyóságra épített, itt sosem volt cél értelmes társadalmat építeni, a rettegő/gyűlölködő/függő könnyebb játszótér a politikusnak” – Kemenesi Gábor virológus), pedig nagy volt a verseny, a bécsi luxusszállodában habzsidőzsiző magyar kormányküldöttség talán csak egy minibárnyival maradt le a diadalról. Mert mi is történt múlt szombaton? Kovács Zoltán a. 20. ü. b. l. f. o. törzsfő reggeli posztja szerint vidáman, lendületesen, egy halom jó döntésre készen tért be a minisztériumba, majd huszonnegyedmagával(!) hétkor ülésezésbe fogott.

és persze a meteorológiai szolgálat képviselői. Mindenki a lebonyolításra gyúrt, és csak akkor fújhatta volna le a tűzijátékot, ha magas szintű terrorfenyegetettség vagy dunai árvíz van kilátásban. Szombaton csak az időjárás-előrejelzés akaszthatta meg a folyamatot.

És akkor a mai (és a 2023-as etc. Nagy Augusztusi Illiberális Tűzijáték) sikere érdekében pár fontos tény. A kormány már két hónappal az augusztus 20-i ünnep előtt alkalmatlannak nyilvánított, és kirúgásra érett vezetőkre bízta az operatív törzs legfontosabb döntési kompetenciáit. Hiba, Palkovics leülhet. De nézzünk egy másik, szakmai megközelítést. Nem nehéz belátni, hogy augusztus 20-án nem lehetett 100 százalékos bizonyossággal állítani, hogy nem csap le a vihar este. Ha tehát a meteorológusok hibáztak, akkor legfeljebb annyiban, hogy ennek nem 80, hanem kevesebb esélye volt. Miután 1 százalékos valószínűséget a meteorológia nem tud, és vélhetően sosem fog tudni meghatározni, ezért vigyük le ezt az elméleti esélyt 10-20 százalékra. És akkor most tegyük föl a kérdést: rá lehet ereszteni egymillió embert a budai és pesti rakpartra úgy, hogy 10-20 százalék eséllyel ítéletidő lesz, és minden bizonnyal emberhalál?

A presztízscsillogás estéjén az időjárás miatt nem lehetett biztos a dolgában a törzs, de éppen a presztízs miatt nem is hibázhatott. Kérlelhetetlen jövőbelátás lett tehát az igény. Kovács Zoltán (leülhet ő is) fura törzse pontosan ezt kívánta az időjárási munkacsoporttól (G. G. kedvéért: politikai nyomásgyakorlás.)Politikai tét lett a csimbumcirkuszból. És miután látszott, hogy az időjárás szombaton erősen bizonytalan lesz, magyarán egy zöld útban benne van a tévedés lehetősége (az emberáldozatoktól a „mégsem lett viharig”), ezért az időjárási munkacsoporttal jó előre körberajzolták az illiberálisöröm-gyilkosokat. Ahelyett, hogy a törzs feje elmondta volna az egyetlen becsületes mondatot: ameddig egyetlen százalék esélye is van az esti égzengésnek, addig a magyar kormány nem vállalja az emberek testi épségének a veszélyeztetését. És ez jó mondat lett volna a szikár tények miatt, és azért is, mert Orbánék úgy irtóznak a gyűlölt gyurcsányi előzmények ismétlésétől, mint ördög a tömjéntől. Emlékezzünk a rabszolgatörvény elleni tüntetésekre: a szolgamédia a nyelvére lépett igyekezetében, hogy gyülevész csőcselékként ábrázolják a tiltakozókat, csak hogy egy-egy elcsappant rendőri pofon kétségbevonhatatlanul megokolt legyen.

Hát itt élünk, és így. Fellegeken átégő fénysugár e korban, hogy az OMSZ magas beosztású tagjai testületileg álltak ki vezetőikért. Picit megint jó volt magyarnak lenni augusztus 20. emlékére.