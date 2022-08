nepszava.hu;

Kunhalmi Ágnes;MSZP;társelnöki rendszer;baloldal;ellenzék;

2022-08-29 12:16:00

Kunhalmi Ágnes: Megvan a csaknem kétmilliós ellenzéki bázis, lehet ebből 2,5 milliósat is csinálni, de könnyen lehet egymilliós is belőle

A politikus úgy véli, noha a kutatások 2-3 százalékon mérik a MSZP-t, át tudná ugrani az 5 százalékos bejutási küszöböt. Ő újra indul a társelnöki posztért.

„Igen, újra a társelnöki pozícióért indulok” - mondta el az Indexnek adott interjújában az MSZP országgyűlési képviselője.

Kunhalmi Ágnes a kormányközeli portálnak alapvetően két okkal indokolta döntését. Egyrészt felelősséget érez az MSZP és a hazai baloldal iránt. Másrészt szeretne két évig úgy társelnök lenni, hogy nem az országgyűlési választásra készülnek, hanem el tudják végezni a tartalmi munkát. Az MSZP-nek, a hazai baloldalnak új kihívásokra új válaszokat kell keresnie - tette hozzá. Egy kérdésre válaszolva elmondta, nem tud róla, hogy jelenleg lenne riválisa, és nem látja azt, hogy feszültség lenne közte és a vezetés többi tagja közt, az MSZP alapvető problémája nem szervezeti jellegű, hanem tartalmi, politikai, éppen ezért nem nevezné át a pártot.

A hazai baloldal egyetlen szervezete az MSZP. Ugyanakkor fontos, hogy nem szabad abba a vitába belemenni, hogy van-e Gyurcsány-kérdés. Ma szerintem Orbán-kérdés van – vélekedett. Kunhalmi Ágnes, hozzáfűzve, szerinte hiba volt átengedni a béke álláspontját Orbán Viktornak az április 3-i parlementi választást felvezető kampányban.

Beszélt arról, is, hogy ami az ellenzéket illeti, „túl sok párt van ezen az oldalon, és valamilyen módon kezdeniük kell valamit egymással. – Megvan a csaknem kétmilliós ellenzéki bázis, lehet ebből 2,5 milliósat is csinálni, de könnyen lehet egymilliós is belőle – fmondta.