Donald Trump eldicsekedett azzal, hogy a hírszerzés segítségével figyelte Emmanuel Macron szexuális életét

Azzal hencegett Donald Trump, hogy a hírszerzés segítségével jutott titkos információkhoz Emmanuel Macron francia elnök szexuális életével kapcsolatban - írja a Rolling Stone.

A téma azt követően került elő, hogy kiderült, a volt amerikai elnök floridai birtokán, Mar-a-Lagón lefoglalt dokumentumok FBI-listáján az 1a tétel neve a következő: „Információ: Franciaország elnöke”. A Rolling Stone két, az ügyet jól ismerő, ám névtelen forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy Donald Trump több közeli munkatársának is azzal dicsekedett: a Fehér Házban töltött ideje alatt és után is titkos részleteket tudott meg a francia elnök szerelmi életével kapcsolatban, sőt, ezen információk egy részét a hírszerzés segítségével szerezte.

Az egyelőre nem világos, hogy a volt elnök birtokán lefoglalt dokumentumok tartalmazzák-e az említett információkat, mint ahogy az sem, hogy azok az amerikai hírszerzéstől származnak-e. Két másik forrás szerint azonban már a dokumentumok esetleges, puszta létezése és annak felfedése is transzatlanti felháborodást váltott ki. Most mindenesetre mindkét ország tisztviselői azt akarják tudni, hogy a „felfedezés” jelent-e valamilyen nemzetbiztonsági jogsértést, vagy csak komolytalan adatokról van-e szó. A francia nagykövetség szóvivője azt közölte, hogy vizsgálatuk során egyelőre nem kértek információt a Biden-adminisztrációtól a dokumentumokról. Az egyik forrás szerint ugyanakkor Donald Trump közismert pletykafészek hírében áll, így esetenként nehéz eldönteni, hogy mikor beszél komolyan és mikor nem.

A vonatkozó beszélgetései alkalmával Trump arra nem adott magyarázatot, hogyan szerezték meg az amerikai kémek Emmanuel Macron feltételezett „piszkos ügyéről” az információt, amiről állítása szerint tudomása van. Korábban egyébként még az Obama-adminisztráció korlátozta a szövetséges államok vezetőiről szóló információgyűjtést, miután nemzetközi botrányt váltottak ki az Angela Merkel akkori német kancellár lehallgatásáról szóló leleplezések. Trump részéről ugyanakkor nem az első eset, hogy terhelő információkat gyűjt, vagy hogy azt állítja, birtokában van ilyesminek, legyen szó belföldi politikai ellenlábasról, vagy akár külföldi politikai vezetők családjáról.