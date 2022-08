Vas András;

rezsi;iskola;gáz;áram;Barcs;kollégium;bezárás;

2022-08-31 06:00:00

Drasztikusan megnőtt a gáz és az áram ára, bezárnak egy kollégiumot Somogyban

Az erdésztechnikusi kollégium Barcstól úgy hat kilométerre az erdőben, az egykori Széchenyi-kastélyban működött.

– Éppen a képzés lényege veszik el, a fiamnak nincs is kedve visszamenni az iskolába – mondja Bátri Virág, akinek gyermeke az idén kezdi a 11. osztályt a barcsi Dráva Völgye Technikum és Gimnázium erdésztechnikusi képzésén. A fiú egy hete tudta meg, hogy az új tanévben már nem az intézmény középrigóci, hanem a barcsi kollégiumában kell laknia, ugyanis előbbit – ahogyan erről az Atádhír elsőként beszámolt – bezárja a fenntartó Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC). Hivatalosan ugyan nem indokolták a lépést, ám a nevelőtanároktól kapott tájékoztatás szerint a drasztikusan megnövekedett gáz- és áramárak állnak a döntés mögött.

A kollégium Barcstól úgy hat kilométerre az erdőben, az egykori Széchenyi-kastélyban működött. A közel száz éve épült kúria és 35 hektáros parkja 1960 óta ad otthont a középiskolának: itt laknak a diákok, a mellé felhúzott iskolaépületben pedig a szakmai tantárgyak többségét tanulják. Ahogyan a Dráva Völgye honlapja írja: „az iskola középrigóci telephelye a képzés gyakorlati oktatási bázisa, a szakmai elméleti oktatás egy része, illetve a teljes gyakorlati képzés itt történik”. A birtokon saját kezelésű tanerdő, teljes erdészeti gépsorok, motorfűrészes tanpálya, mezőgazdasági vontatóvezetői tanpálya, képzéshez szükséges tanműhely, csemetekert, minősített lőtér, fegyverszoba, TMK-műhely és gépjárművek segítik a diákokat.

- Remek hely, imádják a gyerekek, egyrészt rengeteg gyakorlati foglalkozásuk volt, másrészt a tanórákon kívül is sok fakultatív, ám a szakmához kapcsolódó programra adott lehetőséget – magyarázza Bátri Virág.

A cirka három tucat diák és szüleik rettenetesen elkeseredtek, úgy érzik, a döntéssel éppen a lényege veszik el a képzésnek. Barccsal semmi bajuk, a közismereti óráikat eddig is az intézmény városi épületében tartották meg, ahová kisbusszal szállították be őket: a jármű többször is fordult velük, komoly üzemanyag-költséget okozva a fenntartónak.

- A kastélyhoz képest a városi kollégium sokkal rosszabb hely – állítja Makkos Péter, aki szülőként úgy gondolja, a normális erdészképzés elengedhetetlen része, hogy a diákok folyamatosan a természetben legyenek, ne pedig csak heti egyszer a szakmai tantárgyak napján vigyék ki őket az erdőbe.

Tartunk tőle, mivel a gyerekek szállítása is költséges, a szakmai tárgyakat is Barcson tanulják majd, s csak az adminisztrációban szerepel majd, hogy az erdőben voltak.

- Évtizedes hagyománya volt, hogy az erdőben lakhattak a gyerekek, a fiam például emiatt választotta a képzést – veszi vissza a szót Bátri Virág.

Makkos Péter szerint az iskolától semmilyen hivatalos információ nem érkezett, az intézmény honlapján is csak annyi utal a rigóci kollégium bezárására, hogy jelzik: augusztus 31-én déltől lehet beköltözni, de mindenkit a barcsi épületbe várnak. Melyről az egyik érintett diák csak annyit mondott: - Rigócról bemenni a barcsi koleszba olyan, mintha börtönbe mennél…