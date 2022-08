P. L.;

2022-08-31 15:33:00

Valószínűleg nem kap állami temetést Mihail Gorbacsov

A Kreml is kifejezte méltatását és részvétét a volt szovjet elnök felé, állami szertartás azonban elképzelhető, hogy nem lesz.

Vlagyimir Putyin orosz elnök is kifejezte részvétét a 91 éves korában elhunyt Mihail Gorbacsov hozzátartozóinak. A Kreml honlapján közzétett elnöki részvétnyilvánítás szerint „Mihail Gorbacsov politikus és államférfi volt, akinek óriási hatása volt a globális történelem menetére”.

A The Guardian felidézi, hogy a Kreml közleménye gondosan kerülte a Putyin által korábban a Szovjetunió első és utolsó elnökével szemben megfogalmazott kritikákat, pontosabban amelyeket a Szovjetunió bukásával összefüggésben fogalmazott meg. A kommunista konglomerátum összedőlését Vlagyimir Putyin korábban „az évszázad legnagyobb geopolitikai katasztrófájának” nevezte, s meglehetősen feszült is volt a viszonya az SZKP utolsó főtitkárával. Gorbacsov is kritikával illette Putyint, amiért visszavetette a demokratikus reformokat és Oroszországban újra az elnyomás elemeit vezették be, amelyek gyakorta a szovjet korszakot idézik.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerint még nem született meg a döntés arról, hogy Mihail Gorbacsov állami temetést kap-e, ám ha nem így történne, az meglehetősen szokatlan fordulat lenne, még annak ellenére is, hogy Gorbacsov személye Oroszországban ellentmondásosnak számít. A kérdéssel várhatóan ma foglalkoznak, mindazonáltal Peszkov is „rendkívüli, egyedülálló embernek” nevezte Gorbacsovot. Mint mondta, az utolsó szovjet vezető lendületet adott a hidegháború végéhez és őszintén hitt abban, hogy egy „örök, romantikus időszak” kezdődik meg a Szovjetunió és a „kollektív nyugat” között, amely azonban szerinte nem valósult meg, mert „ellenfeleink vérszomja megmutatkozott”.

Később az Independent az orosz Interfax állami hírügynökség nyomán már arról számolt be, hogy nem kap állami temetést az utolsó szovjet pártfőtitkár. A hírügynökség forrásai szerint „nincs tervben, hogy állami temetést szerveznek Gorbacsovnak.”

Amint azt lapunk is felidézte, Mihail Gorbacsov reformkísérletei egyrészről a hidegháború végéhez, másrészről a kommunista rendszer bukásához és a Szovjetunió összeomlásához vezettek, ezért Oroszországban ellentmondásos, a világ más részein annál inkább tisztelt személyiséggé vált. 1990-ben Nobel-békedíjjal tüntették ki. 1991. december 25-én mondott le a Szovjetunió elnöki tisztségéről, miután nem tudta megakadályozni a szovjet tagköztársaságok önállósulási törekvéseit.