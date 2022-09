Olajszivárgásra hivatkozva az oroszok nem indítják újra az Északi Áramlat-1 gázvezetéket

nepszava.hu;

2022-09-02 21:23:00

Az Európai Bizottság Oroszország cinizmusának tartja a történteket, a műszaki hibára hivatkozást pedig ürügynek a leállásra.

A korábbi tervekkel ellentétben nem indítják újra szombaton a Németországba tartó Északi Áramlat-1 gázvezetéket, sőt lezárják – adta hírül a BBC a Gazprom orosz állami energiacég bejelentése nyomán. Mindezt azzal magyarázták, hogy szivárog az olaj a Szentpétervár mellett lévő Portovaja kompresszorállomás egyik motorjából. Erről egy műszaki képet is közzétettek.

A Gazprom azt állítja, a kompresszorállomás ellenőrzését a csővezeték karbantartásában közreműködő német cég, a Siemens dolgozóival együtt végezték. Továbbá, az ilyen „kulcsfontosságú hajtóművek olajszivárgását csak erre szakosodott műhelyekben lehet kijavítani”. Csakhogy Oroszország korábban éppen arra panaszkodott, hogy éppen az ilyen műhelyek munkáját akadályozzák a nyugati szankciók. A hiba elhárításáig – amelyre nem mondtak határidőt – a gázimportot leállították, azonban a BBC felidézte, hogy az EU korábban azzal vádolta az oroszokat, hogy a szankciók megtorlásaként, korlátozzák a gázszállítást.

Ugyanakkor Eric Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője nem ad hitelt a Gazprom közleményének, és szerinte a szivárgás csak ürügy, a lezárás pedig „Oroszország cinizmusának bizonyítéka”.

