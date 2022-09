nepszava.hu;

Ukrajna;Zaporizzsja;atomerőmű;Oroszország;háború;támadások;Nemzetközi Atomenergia Ügynökség;

2022-09-02 17:44:00

Több helyen is megsérült a zaporizzsjai atomerőmű, az oroszok és az ukránok egymásra mutogatnak

Az orosz megszállók egyelőre nem engedték be a ENSZ-missziót a krízisközpontba, ezért annak tagjai meghatározatlan ideig a nukleáris üzemben maradnak.

Nem megyünk sehova, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) jelenleg is ott van az orosz csapatok által elfoglalt üzemben, a Zaporizzsja Atomerőműben, és ott is fog maradni – jelentette pénteken a Reuters Rafael Grossi az ENSZ szervezeteként működő, de független szervezet főigazgatójának nyilatkozata alapján. Az általa vezetett misszió előző nap érkezett az erőműhöz, hogy megvizsgálja a támadások miatt veszélyeztetett nukleáris létesítmény helyzetét.

Az elmúlt hónapban többször is támadás érte az atomerőművet, illetve környékét, és tüzérségi lövések miatt a NAÜ szakemberei is csak késéssel juthattak az üzem területére, a támadásokkal egymást vádolták a háborús felek, a megtámadott Ukrajna és az agresszor Oroszország is. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint Oroszország nemzetközi intézményekhez intézett bécsi nagykövete megerősítette, hogy a NAÜ két ellenőre állandó jelleggel az atomerőműben marad.

Az ukrán Enerhoatom állami nukleáris vállalat közölte, hogy NAÜ missziója nem léphetett be az erőmű krízisközpontjába, ahol az orosz csapatok állomásoznak, és így szerintük nehéz lesz pártatlan értékelést adni. Miközben Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter azt állította, hogy Ukrajna folytatja az erőmű bombázását, és az növeli a nukleáris katasztrófa kockázatát, az Enerhoatom szerint az orosz katonai beavatkozás, és bombázás miatt alakult ki veszély, amire bizonyítékaik vannak.