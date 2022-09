P. L.;Á. Z.;

kata;MKIK;tagdíj;Parragh László;MSZP;

2022-09-06 14:53:00

Köztartozás címén behajtja a tagdíjat a megszűnő katás cégektől a Parragh László vezette Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Ő az a Parragh László, aki az egyik élharcosa volt az adónem megszüntetésének. Az MSZP szerint gazdasági hullarablás az egész.

Azoktól is beszedik a kamarai tagdíjat, akik szeptembertől az új jogszabály miatt már nem tudnak katázni - írja a Magyar Narancs.

A lap arról érdeklődött a Parragh László által vezetett testületnél, hogy mi a helyzet azokkal a katásokkal, akik szeptember 1-től megszüntették vállalkozásukat, vagyis az iparkamara az év egyharmadában nem képviseli őket, holott egész évre befizették a kamarai tagdíjat.

a Válasz szerint ha valaki tíz napon belül nem fizeti be az évi 5000 forintos kamarai tagdíjat, akkor az ügyet a NAV-nak adják át végrehajtásra, és köztartozásként szedik be az összeget. Ugyanakkor azok a kiesett katás vállalkozók, akik korábban a teljes évre vonatkozóan befizették a tagdíjat (miközben az év harmadában már nem lesznek kamarai tagok), semmilyen kompenzációt nem kapnak. Ha tehát egy vállalkozás akár egyetlen napot is működött egy évben, be kell fizetnie az 5000 forintos tagsági díjat.

Az ügyben az MSZP kiadott egy közleményt, amely „gazdasági hullarablással” vádolja az MKIK-t, mondván, az Parragh László, aki kezdeményezte a KATA kivezetését, most még az ötezer forintját is követeli a „miatta megszűnt” vállalkozásoktól. Az ellenzéki párt szeretné, hogy

A kata-törvény szigorítását július 12-én nyomta le az Országgyűlés torkán, ahol az Fidesznek kétharmados többsége van, a 400 ezer emberből körülbelül 300 ezret kényszerítve arra, hogy új adózási forma után nézzen. (A katát ezentúl csak a saját lakossági szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozók választhatják, így csak magánszemélyektől származhat bevételük. Kivételt a taxis személyszállítást végzők képeznek.) A változást hatalmas felháborodás kísérte, Budapesten több ezer fős tüntetéseket tartottal miatta.

Ami Paragh Lászlót illeti, ő a többi között a Népszavának adott hírhedt májusi interjújában mondta ki, hogy az MKIK „támogatná a kata megszüntetését és egy új adónem bevezetését” a tanulságok levonásával.