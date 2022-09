Danó Anna;

2022-09-06 17:59:00

Pintér Sándor rovancsolást rendelt el valamennyi háziorvosi rendelőben

Ellenőrizni fogják egyebek mellett a rendelők működtetéséhez szükséges szerződéseket, engedélyeket. Az ellátóhelyek felszereltségét, az ott dolgozók szakmai végzettségéről szóló igazolásokat, valamint egészségügyi alkalmassági vizsgálataikról igazoló dokumentumokat.

Igyekszik képbe kerülni a Belügyminisztérium – ez tűnik ki a járási kormányhivatalok háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak írt leveléből. Ebben arról tájékoztatják az érintetteket, hogy az ágazatot vezető miniszter rovancsolást rendelt el valamennyi alapellátást végző rendelőben.

Így a kollégák számíthatnak arra, hogy a következő hetekben a rendelés vagy tanácsadási idejükben, de akár bejelentés nélkül is megérkeznek hozzájuk járási népegészségügyi hivatalok emberei. Ellenőrizni fogják egyebek mellett a háziorvosi rendelők működtetéséhez szükséges szerződéseket, engedélyeket. Az ellátóhelyek felszereltségét, az ott dolgozók szakmai végzettségéről szóló igazolásokat, valamint egészségügyi alkalmassági vizsgálataikról igazoló dokumentumokat, továbbá a kötelező védőoltásaikat. (Az egészségügyben dolgozóknak kötelezően részt kell venniük hepatitiszC vírus szűrésen, és labor eredménnyel igazolniuk kell van-e kellő védettségük a kanyaró ellen. A szerk.)

Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy

Még az orvostechnikai eszközök (például EKG) rendszeres műszaki felülvizsgálatának jegyzőkönyveit is kérik majd bemutatni. A levél szerint az ellenőrzés idejére az orvos kocsijában lévő sürgősségi táskát is be kell vinni a rendelőbe, hogy a tartalmát át tudják vizsgálni.

Az ellenőrzés előtt a háziorvosoknak pótolniuk kell a dohányzást tiltó, illetve a dohányzó helyet kijelölő feliratokat is.

Lapunk úgy tudja, hogy mindezt azért rendelték el,

A lapunk által megkérdezett háziorvosok közül jó néhány értetlenül fogadta az országos ellenőrzési akciót és szinte egyikük sem emlékezett hasonlóra.

A járási népegészségügyi hivatalokban dolgozók mindegyikének, még azoknak is, akik más szakterületen dolgoznak, részt kell venniük a praxisok ellenőrzésében. Pintér Sándor utasítása még a tempót is előírta: