2022-09-07 12:47:00

Donald Trump egy külföldi ország nukleáris védelmi képességeit taglaló összeállítást is elvitt magával a birtokára

Homály fedi, hogy miért tehette ezt.

Az FBI egy másik ország nukleáris képességeit bemutató dokumentumot talált a volt republikánus elnöknél tartott házkutatás során - írja a The Washington Post.

A lap egyébként nem nevezte meg, melyik országról van szó. A Donald Trump floridai birtokán, Mar-a-Lagón a múlt hónapban lefoglalt több mint 11 ezer kormányzati dokumentum és fénykép tartalmát az FBI ügynökei nem hozták nyilvánosságra, de a Washington Post korábbi tudósítása szerint a szövetségi hatóságok által keresett tárgyak között nukleáris fegyverekről szóló titkos dokumentumok is szerepeltek. A lefoglalt iratok egy részét a lap beszámolója szerint jellemzően szigorúan őrzik, és „kijelölt ellenőrző tiszt” felügyeli a dokumentumok hollétét.

Az ratok között olyan, szigorúan titkos amerikai műveleteket részletező dokumentumok is voltak, amelyekhez a Washington Post beszámolója szerint a szigorúan titkos engedélyen túlmenően különleges engedélyek is szükségesek. A Biden-kormányzat néhány magas rangú nemzetbiztonsági tisztviselője például nem volt jogosult a dokumentumok egy részének áttekintésére, mert azok annyira szigorúan titkosak. Donald Trump ellen azért folyik vizsgálat mert engedély nélkül távolított el rendkívül érzékeny kormányzati iratokat a Fehér Házból, és állítólag helytelenül tárolta azokat - derül ki a The Guardian cikkéből.

Avolt elnök az eljárás miatt már korábban is több alkalommal azt hangoztatta, politikai boszorkányüldözés zajlik ellene, Joe Bident pedig az állam ellenségének nevezte.