Túl sokba kerülne az amerikai atomarzenál modernizálása

Egy új tanulmány szerint az amerikai nukleáris arzenál modernizálása irreálisan költséges lenne, s alighanem megvalósíthatatlan. Az amerikai National Journal cikke szerint a következő 30 évben ezer milliárd dollárt emésztene fel a nukleáris fegyverrel felszerelt harci gépek, tengeralattjárók és a nukleáris rakéták felújítása.