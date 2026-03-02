„Erősítenünk kell nukleáris elrettentésünket a fenyegetések kombinációjával szemben” – közölte a nukleáris doktrínáról tartott beszédében Emmanuel Macron francia elnök.
A feszültség oka a szokásos: Tajvan, Hongkongi, Hszincsiang és Tibet emberi jogi helyzete.
Homály fedi, hogy miért tehette ezt.
Egyre jobban éleződik a lengyel- belarusz határon kialakult migrációs válság.
Egy új tanulmány szerint az amerikai nukleáris arzenál modernizálása irreálisan költséges lenne, s alighanem megvalósíthatatlan. Az amerikai National Journal cikke szerint a következő 30 évben ezer milliárd dollárt emésztene fel a nukleáris fegyverrel felszerelt harci gépek, tengeralattjárók és a nukleáris rakéták felújítása.