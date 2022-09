Itt a bejelentés, az Európai Bizottság kötelezővé teszi az áramfogyasztás csökkentését, extraprofitadót vetne ki az energiacégekre

Á. Z.;

2022-09-07 13:56:00

Az orosz-ukrán háború kezdetén az EU-tagországok gázszükségletét 40 százalékban Oroszországtól importált gáz fedezte. Ez az arány mostanra 9 százalékra csökkent.

Ötpontos intézkedéscsomagról tett bejelentést szerdán Ursula von der Leyen az EU-tagországok energiabiztonságának növelése és az elszálló energiaárak csökkentése érdekében.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Oroszország manipulálja az energiapiacokat, aminek a hatásait – írja az EUrológus – azzal hárítják el, hogy

Norvégia már most több gáz szállít az EU-tagországoknak, mint Oroszország – hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság elnöke, aki emlékeztetett, amíg Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának a kezdetén – Vlagyimir Putyin elnök parancsára az orosz egységek február 24-én indították el az offenzívát –, az EU-tagországok gázszükségletét 40 százalékban Oroszországtól importált gáz, fedezte, ez az arány mostanra 9 százalékra csökkent. Norvégia mellett az EU az Egyesült Államoktól, Algériától és Azerbajdzsántól vesz gázt, az uniós gáztározók töltöttsége 82 százalékon áll.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.



So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.



We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

