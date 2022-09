nepszava.hu;

Cser-Palkovics András;Székesfehérvár;energiaválság;

2022-09-08 19:20:00

Cser-Palkovics a kormánypropagandáról: felesleges volt ez a hangnem

A politikus úgy véli, a kabinet megtesz mindent annak érdekében, hogy ne legyenek megszorítások.

„Azt gondolom, hogy muszáj valamit tenni, hiszen látszik, hogy mondjuk mi az elmúlt hetekben nem kaptunk ajánlatokat árra, gázra. Olyan magasak az árak, amik nem biztos, hogy kigazdálkodhatok egy önkormányzat vagy akár az állam részére. És azért vegyük azt is ide, hogy azért vannak ennek környezeti okai is szerintem, amivel érdemes foglalkozni” - jelentette ki Székesfehérvár fideszes polgármestere a Partizán csütörtök esti adásában.

Cser-Palkovics András kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy a Fidesz-médiája az elmúlt hetekben meglehetősen ordenáré módon beszélt azokról a kormányokról, melyek hasonló intézkedéseket hoztak, mint amit csütörtök délelőtt Gulyás Gergely bejelentett. Erre azt mondta,

mivel el lehetett volna mondani, hogy ott ez van, de idehaza még nem. „Általában is azt gondolom, hogy a stílus az egy fontos kérdés. Lehet a legkeményebb kritikát is úgy megfogalmazni, hogy az egyébként tiszteletben tartja a másikat. Én próbálok így kommunikálni, és szerintem mindenki jobban tenné, ha így tenne” - fogalmazott.

A polgármester később azzal folytatta, hogy nem szándékozik kilépni a Fideszből, ám ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetért vele. Az én szolgálatom és szerepfelfogásom szerint egy polgármesteri tisztség, az nem pártpolitikai tisztség, hanem alapvetően egy közösségépítő feladat. Az én feladatom (...) hogy mindenkit megszólítsak, mert ez egy közös otthonunk van. Ez egy másfajta attitűd, mint az országos politika. Nem is szeretnék nagyon sok mindenben véleményt formálni, mert próbálok arra koncentrálni, ami az én feladatom, ez pedig nem más, mint Székesfehérvár fejlődése és az ott élők mindennapjai - magyarázta. Jelezte, a kormány megtesz mindent annak érdekében, hogy ne legyenek megszorítások. „Én azt tapasztalom, hogy egy olyan politikai közösségben vagyok közéleti szereplő, amely politikai közösségben igenis el lehet mondani a véleményt. Ezt én belül is megteszem, ha van rá lehetőségem, és megteszem (...) minden olyan ügyben kifele is, amit a fehérváriak érdekében fontosnak tartok” - tette hozzá.

Később kitértek arra, hogy milyen intézmények kerültek át korábban az önkormányzattól az államhoz. Itt megemlítette az iskolák ügyét, melyek amikor átkerültek az államhoz, akkor a kormány nem tudta, hogy az önkormányzatok milyen pluszforrásokat tettek hozzá az oktatási rendszerhez. „Maga az állam úgy vette át az iskolákat, hogy sem 2010 előtt, sem 2010 után nem volt olyan jellegű pontos adatszolgáltatás, ami alapján tisztába lett volna azzal, hogy mondjuk Székesfehérvár önkormányzata arányait tekintve mit tesz hozzá a köznevelési rendszerhez” - fogalmazott Cser-Palkovics András, egyetértve azzal a műsorvezetői kérdéssel, miszerint ez egy Excel-tábla kérdése.