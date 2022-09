nepszava.hu;

2022-09-09 12:11:00

Orbán Viktor cselekvési tervvel készül, holnap elmondja, mit kell gondolni a világról és az Európai Unióról

A Népszava után a Magyar Nemzet is megírta, mi lesz Kötcsén, csak tévedett tíz évet.

Új cselekvési terv felvázolása várható Orbán Viktor miniszterelnöktől Kötcsén, ahol szombaton kezdődik az idei, immár 31. kötcsei találkozó – ezt Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatóhelyettese nyilatkozta a Magyar Nemzet néven megjelenő kormánypárti lapnak.

A nyilatkozat érdekessége hogy a megszólaló tíz évet tévedett, mert a mostani, ahogy arról korábban a Népszava is beszámolt, mindössze a 21. polgári pikniknek nevezett jobboldali találkozó lesz, azt a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi. Lapunk írta meg elsőként, hogy szeptember 10-én tartják.

Mindenesetre az igazgató-helyettes szerint Orbán Viktor „számtalan közéleti kérdést érintő előadással” készül majd. Különösen azért, fogalmazott, mert klasszikus értelemben vett politikai szünet a nyáron ezúttal nem volt, az orosz–ukrán háború nyomán kialakult rendkívül turbulens nemzetközi helyzet folyamatosan generálta a megoldásra váró problémákat.

Tóth Erik szerint a kötcsei találkozó jelentősége, hogy szűkebb, de abszolút bizalmi körben tudja a kormányfő a számára releváns véleményeket meghallgatni, a reakció­kat szondázni, felidézve, hogy az jelenleg a botrányos tusványosi beszéd és az őszi parlamenti szezonkezdet közé esik. Előbbiről, amelyben Orbán Viktor „fajelméleti fejtegetése” világraszóló botrányt kavart, csak annyit jegyzett meg, hogy a miniszterelnök beszédei „rendre kiváltják a balliberálisok dühét”.

Most is ezt várja azzal, hogy a politikai évadot megnyitja, a feladatokat pedig könnyedebb formában rögzíti „egy komplex előadás keretében az Európai Unió, a világpolitika, valamint a magyar belpolitika releváns témáiról”. Ezek közé sorolta a jobboldali intézmény nyilatkozója, hogy szerinte szó esik majd „a küszöbön álló gazdasági válságról és a szankciópárti magatartás helytelenségéről is, amelyet a brüsszeli és a magyarországi baloldal egyes szereplői képviselnek a háború kitörése óta”.

A polgári piknikre a kormánypárti politikusok mellett a NER szellemi és gazdasági éltének szereplői kapnak rendre meghívást. Az esemény csúcspontja minden alkalommal Orbán Viktor beszéde. A kötcsei találkozó ugyanis – Tusványoshoz hasonlóan – rendre meghatározó az orbáni irányvonal szempontjából, az elhangzottak általában jelezték a kabinet közeli és középtávú terveit.