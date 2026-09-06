Elfárad a lélek már a rajtvonalnál: a gyerekeket is fenyegeti a kiégés

Kimerült, kedvetlen, nem játszik, üresen bámulja a képernyőt. Sok szülő hiszi azt, hogy gyermeke csupán fáradt, nehezebb korszakon megy keresztül vagy dacol, miközben a szakpszichológus rámutat: a kiégés már rég nemcsak a felnőtteket, hanem egyre több gyereket és kamaszt is érint. A folyamatos teljesítménykényszer, az iskola, a szülők és a különórák felől érkező nyomás miatt a gyerekekből lassan elfogy az energia, a korai jeleket pedig olykor nehéz időben észrevenni.