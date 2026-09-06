Kimerült, kedvetlen, nem játszik, üresen bámulja a képernyőt. Sok szülő hiszi azt, hogy gyermeke csupán fáradt, nehezebb korszakon megy keresztül vagy dacol, miközben a szakpszichológus rámutat: a kiégés már rég nemcsak a felnőtteket, hanem egyre több gyereket és kamaszt is érint. A folyamatos teljesítménykényszer, az iskola, a szülők és a különórák felől érkező nyomás miatt a gyerekekből lassan elfogy az energia, a korai jeleket pedig olykor nehéz időben észrevenni.
A szakszervezet szerint a kormánynak előbb az anyagi, tárgyi, személyi és munkaszervezési feltételeket kellene biztosítania ahhoz, hogy megvalósulhasson az oktatási tárca nemrég kiadott javaslatcsomagja.
A jogerős ítélet ellenére továbbra is a gyermekvédelmi törvényt be nem tartva kell dolgozniuk a gyámoknak. Egy szakember legfeljebb 30 kiskorú törvényes képviseletét láthatná el, de 70-80 százalékukhoz több, akár 40 gyereket is rendelnek.
Hosszabb menetidő, rossz utak, túlterhelt buszvezetők – másfél hónapnyi tapasztalat alapján az utasok és a sofőrök is megszenvedik a vasúti mellékvonal-bezárást.
A túlterheltség és az alacsony bérezés miatt sokan inkább otthagynák a hadsereget, de olyan kevés az új ember, hogy szinte senkit nem engednek el.
A két körzetet is ellátó háziorvosnak minden perce foglalt, eddig senkit sem oltott be, és ezután sem tud.
Csang Csan „vitákat szító, bajkeverő” videói bemutatták a túlterhelt vuhani kórházakat, ezért a bíróság négy év börtönre ítélte.
Lesújtó véleményt fogalmaztak meg az oktatási rendszerrel kapcsolatban a szülők, egy online közösség, a Szülői Hang felmérése alapján. Több mint 90 százalék állítja, hogy romlott a színvonal az elmúlt nyolc évben – nem csoda, hogy sokan menekítenék a gyereküket az állami iskolákból, ez viszont további „gettósodásához” vezet.
Túlterheltség okozta a Hortobágyi Nemzeti Parkban július 1-jén történt bombarobbanást - írja keddi számában a Magyar Nemzet.