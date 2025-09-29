A jelek szerint koránt sem a békére, inkább még nagyobb háborúra készül Oroszország.
A pesterzsébeti karácsonyi tragédiát Bereczki Miklós, az LMP soroksári polgármesterjelöltje előzte meg, amikor kicsavarta az unokája elvesztését gyászoló támadó kezéből a kést.
Kétesélyes – így öszegezték szakmai forrásaink, hogy milyen hatása lehet a honvédelmi törvény minapi (kormányrendelettel végrehajtott) módosításának, miszerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter innentől saját hatáskörében felmenthet bárkit a honvédségtől 45 éves kor felett, legalább 25 év szolgálati viszony után.
A túlterheltség és az alacsony bérezés miatt sokan inkább otthagynák a hadsereget, de olyan kevés az új ember, hogy szinte senkit nem engednek el.
A független Bencsik János közérdekű adatigénylést nyújtott be, hogy megtudja a pontos számokat.
Hadi- vagy szükségállapot idején nem lehet szögre akasztani az egyenruhát – ezzel tisztában van, aki rendőrnek, katonának áll. Azt viszont a koronavírus-járvány – és nyomában a kormány – írta törvénybe, hogy veszélyhelyzet idején sem. A rendőrségen belül ugyanakkor évek óta feszült a hangulat: hiányzik a megbecsülés, elégtelen a létszám, sok a túlmunka. Sokan évek óta tervezik a civil életüket, kilépni – leszereléssel – utoljára június és november között tudtak. Ugyanezért manapság belépnek egy pártba, cégvezetők lesznek vagy szlovák címre költöznek. Mindezekről több legenda kering, mint ahány új párttag lesz valójában, de a szokatlan esetek mégsem egyedülállóak.
Alaptalannak tartja a - főként kormányoldalon felmerülő - szélerőműellenes érveket Munkácsy Béla. Az Energiaklub szakértője szerint nagyon is fontos lenne ilyen, jól megtervezett egységek telepítése, amit az Orbán-kabinet jelenleg tilt. Egy atomerőművet lehetetlen jól megtervezni.
Néhány nappal ezelőtt a közösségi médiában jelentette be egy fiatal rendőr, hogy otthagyja a testületet. Az ügy nem kavart volna nagy vihart, hiszen az utóbbi időkben egyre több csalódott zsaru távozik a rendőrségtől. Ő viszont korábban a BRFK toborzóplakátján a rendőrség reklámarca volt. Megpróbáltunk utánajárni, mi az oka a leszerelési hullámnak.
A Korea-közi csúcstalálkozón tett északi leszerelési ajánlatok új lökést adtak az Egyesült Államokkal folytatott párbeszédhez is.
Háromezer embert ígért a kormány, de csak a fele állt szolgálatba, és közben igen nagy lett az elvándorlás is. Jelenleg is toboroznak fiatalokat a határ őrizetére.
Jelentős bércsökkenést okozhat rendőrök ezreinél, hogy januártól megvonják a pluszmunkáért járó pénzt. Sokan inkább a leszerelést választják.
Mivel mindjárt találkozik Trump elnökkel és már csak mérsékelten utálja Dél-Koreát, Kim Dzsong Un országa atomgesztussal akarja bizonyítani, hogy méltó a bizalomra.
Az atomfegyverek betiltásáért küzdő nemzetközi civil szervezetnek, az ICAN-nak ítélték az idei elismerést. Sokan meglepődtek a döntésen.
Irán nem szereli le nukleáris fejlesztési létesítményeit - mondta a Financial Timesnak Haszan Róháni iráni elnök.