2022-09-12 10:27:00

Tizenhatszoros (!) áron akarja adni tíz magyarországi városnak az MVM

Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere szerint takarékossági intézkedések mellett is elengedhetetlen lesz a kormány kompenzációja.

Megérkezett az MVM hivatalos ajánlata arra a közös nagyfogyasztói gázközbeszerzésre, amelyet tíz város és egy budapesti kerület együtt versenyeztetett. Csack Gábornak, Balassagyarmat kormánypárti polgármesterének Facebookon közzétett bejegyzéséből egészen elborzasztó adatok derülnek ki.

A bejegyzés szerint a megkapott végső ajánlat köbméterenkénti ára nem kevesebb, mint 16-szoros áremelkedést jelent. Ráadásul ez az ajánlat is csak akkor lép érvényre, ha mind a 11 önkormányzat fedezetemelésről szóló döntéssel megerősíti. Ellenkező az esetben napi áras bizonytalanság várható, ezzel Csach Gábor szerint elkerülhetetlenné válik a kormányzat beavatkozása. A városvezető szerint a 10 várost és a budapesti kerületet egybevéve mindez mintegy 260 ezer embert érint.

Balassagyarmat esetében hat nagy intézmény érintett elsődlegesen (Szent Erzsébet Idősotthon, Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár, Tankonyha, Városháza, Nyitnikék óvoda és Sportcsarnok), éves szinten bruttó 360 millió forintos többletköltséget jelentve. Ezek mellett azonban 18 egyéb kisfogyasztó intézményegységük (óvodák, bölcsőde, galériák, kiállítóhelyek, orvosi és védőnői rendelők, sportlétesítmények, műhelyek, strand) és további 13 továbbszámlázott bérleményük is van, amelyek augusztustól úgynevezett „végső menedékes gázárat” kaptak december végéig. Ez átlagosan 3,2-szeres emelést jelent, és így is több mint 21 millió forintos többletköltséget. Amennyiben azonban januártól a „menedékes” intézményegységeik is a fentihez hasonló árat kapnak, úgy a kiadásnövekedés éves szinten 2023-ban meghaladhatja a 700 millió forintot, ami nagyságrendileg a város teljes iparűzési adóbevételét felemésztené.

Csach Gábor ezért a költségek redukálására átfogó takarékossági intézkedéseket helyezett kilátásba két lépcsőben, az első szakaszt októbertől, a másodikat januártól tervezik életbe léptetni. Mindazonáltal a polgármester közölte, elengedhetetlen lesz a kormány kompenzációja. Hozzátette, reméli, hogy ezt nem normatív módon, hanem adóerőképesség szerint, differenciáltan fogják megítélni.