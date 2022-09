nepszava.hu;

Nézőpont Intézet;Fidesz;közvélemény-kutatás;

2022-09-12 15:18:00

Még a Nézőpont szerint is gyengült a Fidesz

De persze még így is jelentős előnnyel nyerne egy most vasárnapi választáson.

Július óta hét százalékponttal, 47 százalékra csökkent a kormánypárt támogatottsága, de baloldali ellenzéke is gyengült a nyár során. Ha most vasárnap tartanának választásokat, azt a Fidesz jelentős előnnyel megnyerné - írta a kormányközeli Nézőpont Intézet.

Elemzésük szerint a választások után – a győzteshez húzás sokszorosan megfigyelt jelenségének megfelelően – még erősödött is a Fidesz támogatottsága. A hazai választók körében elért 52 százalékos eredménye júniusban 55, júliusban 54 százalékra emelkedett. A nyár során azonban fordulat állt be: augusztus utolsó napjaiban a kormánypárt a magyar választóknak csak a 47 százalékát tudhatta maga mögött, közülük is kétszázalékpontos csoport peremszavazónak tekinthető, azaz könnyen leszakítható.

A kormánypárt baloldali ellenzéke nem tudott profitálni a Fidesz gyengüléséből, sőt a baloldal összesített támogatottsága is tovább kopott. A politikai piac egészének csökkenése figyelhető meg.

A Fidesz-tábort elhagyók bizonytalanok lettek, nem ellenzékiek. Ebbe a bizonytalan csoportba, amely immár 11 százalékra nőtt, az egyik pártlistára sem szavazó, de mégis aktív polgárok tartoznak. A tavasszal közös listát állító hat baloldali párt júliusban még a választók 17, augusztus végén csak 16 százalékát tudta megszólítani. A közös lista pártjainak tétlensége, a Karácsony Gergely nélküli Karácsony-párt láthatatlansága, valamint a Jobbik szétforgácsolódása mind-mind rontották a baloldal választási esélyeit. Egyedül a DK tudott, hibahatáron belül, egyszázalékponttal erősödni (6 százalékpontra), amely nem is meglepő, mivel csak Gyurcsány tudta a nyilvánosságot a „készülést” emlegető üzeneteivel tematizálni nyáron. A DK-hoz hasonlóan a Mi Hazánk is 5-ről 6 százalékpontra erősödött.

Jelenleg a baloldali ellenzéki pártok, még a pártpreferenciájukban bizonytalan, de a baloldali közös listát esetlegesen támogató választókkal együtt is csak legfeljebb 32 százalékos támogatottságot tudhatnak maguk mögött. Ugyanakkor a baloldali ellenzéki pártokon belüli és közti viták miatt egy tavaszihoz hasonló közös lista felállítása most nem tűnik valószínűnek. E pártoknak nemcsak a kormányképessége, de az ellenzék-képessége is megkérdőjeleződött az elmúlt hónapokban.