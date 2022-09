Á. Z.;

háború;Oroszország;Ukrajna;Dmitrij Medvegyev;fenyegetés;Volodimir Zelenszkij;

2022-09-12 15:51:00

„Ez csak a bemelegítés volt” – Megfenyegette Ukrajnát a Vlagyimir Putyin jobbkeze

Dmitrij Medvegyev az ukrán elnök egyik interjúján húzta fel magát.

Az időzítés sikeréről nem vagyunk meggyőződve, de hétfőn kemény hangú Telegram-üzenetben fenyegette meg Ukrajna vezetését Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök és miniszterelnök, az orosz nemzetbiztonsági bizottság elnökhelyettese.

A politikus Volodimir Zelenszkijre akadt ki, aki a CNN-nek adott interjújában azt mondta, nem fogja az oroszok játékát játszani, akik ultimátumokat adnak, ha pedig nem teljesíti ezeket, akkor újabb területek elfoglalásával fenyegetőznek. Az ukrán elnök a kannibalizmus szóval illusztrálta, amire gondol, Ukrajna pedig nem fog egy helyben állni, hanem nyomul előre és foglal vissza területeket. Beszélt arról is, hogy ebben a pillanatban nem is akarna tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, az oroszokban ugyanis semmilyen hajlandóságot nem lát a konstruktív párbeszédre, az orosz elnök vagy bárki más ultimátumai pedig nem is érdeklik.

Dmitrij Medvegyev ezen húzta fel magát és kezdett el fenyegetőzni. Mint írta, az eddigi ultimátumok csak a bemelegítést jelentették a jövőbeli követelés előtt, vagyis hogy a kijevi vezetés adja meg magát mindenben az orosz követeléseknek megfelelően.

Ennek a szépséghibája csak az, hogy az uklrán hadsereg ellenoffenzívája alig néhány nap alatt látványos győzelmeket ért el, az oroszokat több tucatnyi városból sikerült kiszorítani köztük a stzratégiai jelentőségű Izjummal