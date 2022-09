Danó Anna;

abortusz;Pintér Sándor;szülészet;Magyar Orvosi Kamara;egészségügy;

2022-09-14 06:00:00

A jogvédők tiltakoznak, a szülészek megdöbbentek Pintér Sándor „reformján”

A szülészeket is meglepte és némileg összezavarta a belügyminiszter váratlan rendelete, amellyel belenyúlt a hazai abortusz-szabályozásba.

Pintér Sándor belügyminiszter átírta a magzati élet védelméről szóló törvény végrehajtási rendeltének egyik utasítását, amely a terhesség megszakításához szükséges kérőlapot módosítja. A hétfői Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szeptember 15-től az abortusz elvégzését egy új feltételhez köti: a terhességet megállapító szakorvosnak igazolnia kell, hogy az érintett nőnek egyértelműen, azonosítható módon megmutatta a magzati életfunkciók működésére utaló jeleket.

A lapunk által megkérdezett nőgyógyászok szerint ez a gyakorlatban lehet a magzat szívhangja, illetve a vizsgálat közben készülő ultrahang felvétel. A képeken az 5.- 6. terhességi héttől lehet látni a magzatot, a szívhangját pedig a 8. héttől lehet füllel is felismerni. A szakemberek szerint a nők – miután észlelték a terhesség jeleit –, jellemzően az 5.- 6. héten keresik fel a nőgyógyászt. A lapunknak nyilatkozó szülész-nőgyógyászok közül többen is indulatosan reagáltak a változtatásra, meglepte és némileg össze is zavarta őket a módosítás.

Csupán két nappal az életbe lépése előtt hirdették ki az új szabályt. Társadalmi egyeztetés nem volt róla. Az abortuszszabályok ilyen irányú módosítását korábban Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője több alkalommal is szorgalmazta a parlamenti felszólalásaiban.

A szülészeti és nőgyógyászati szakma zavarát jelzi, hogy a lapunk által kérdezett vezető szakemberek közülük senki nem akarta kommentálni az új helyzetet. Nyilatkozott viszont Pusztai Erzsébet, aki annak idején, jobboldali kormány államtitkáraként eredményesen tartott egyensúlyt az öreg konzervatív férfi politikusok és a szülő korú nők érdekei között. Ahányszor csak szóba került az abortusz szabályozása, ő rendre azt helytelenítette: mindenki csak a nőkről beszél. Csakis a nő döntéséről arról, hogy neki hogyan kéne helyesen viselkednie szorult helyzetében, míg az apáról soha nincs szó, pedig neki is legalább akkora felelőssége van abban, hogy létrejött egy nem kívánt terhesség. Ráadásul gyakran a férfi dönt az abortusz mellett, "vetesd el!" felszólítással. A most életbelépő szabály – szerinte – azért is érthetetlen, mert a terhesség idejének megállapítására eddig is történt ultrahang vizsgálat. Továbbá megosztotta szakmai kérdéseit is:

Az új előírás csak zavart kelt, nyugtalanságot, feszültséget, de lényegében nem változtatja meg a jelenlegi szabályozást. Az intézkedés mögött nehéz mást látni, mint erős érzelmi nyomásgyakorlást, ami adott esetben kifejezetten mélyítheti az érintett nő krízisét. Különösen kényes ez a helyzet, amiatt mert az előírás ebben szerepet szán a kezelőorvosoknak is.

– kommentálta az új szabályt lapunknak Böszörményi-Nagy Géza, a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának elnöke. – Az orvoslás egyik alapelve az élet védelme. Az élet az etikai kódexünkben megfogalmazottak szerint a fogantatástól kezdődik. Tehát a magzati élet már élet, amit nekünk, orvosoknak védenünk kell. Így mi mindenképpen amellett vagyunk, hogy az orvosnak kötelessége a terhesség megtartása érdekében érvelni. Ez eddig is gyakran megtörtént, csak nem volt kötelező. Az, hogy élő magzatról van szó, az a mindig elvégzett ultrahangvizsgálat során is látható.

Arra a kérdésünkre, hogy megítélése szerint az orvosnak szabad-e nyomást gyakorolnia az amúgy is krízis helyzetben lévő páciensére, Böszörményi-Nagy Géza azt válaszolta: semmiképpen nem kell nyomást gyakorolnia, de az orvosnak el kell látnia minden olyan információval, amely segíthet a döntésében. Tehát az információátadásnak az orvos részéről ilyen mértékűnek és minőségűnek kell lennie – mondta.

– mondta lapunknak Zelei Judit, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogásza. Hozzátette: a terhességmegszakítást szabályozó rendelet egy részletszabályát módosították. De még az sem egyértelmű, hogy ez pontosan mit jelent, mire gondoltak a megfogalmazott szöveggel. A homályos szabályozás alááshatja az orvos-beteg bizalmi viszonyt, és megalázó helyzetbe hozhatja a terhességmegszakítást kérő nőket.