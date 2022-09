nepszava.hu;

orosz-ukrán háború;visszafoglalás;Volodimir Zelenszkij;

2022-09-14 20:35:00

Zelenszkij a visszafoglalt Izjumba ment, Harkiv megyében orosz kínzókamrára bukkantak

Balaklijában felfedeztek egy kínzókamrát ahol árammal is vallattak ukrán foglyokat.

Részt vett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán az ország hadserege által a napokban felszabadított, az orosz megszállóktól visszafoglalt Izjumban tartott ünnepségen a város főterén, ahol felvonták Ukrajna állami zászlaját – közölte az államfő hivatalos honlapja. Zelenszkij az ukrán katonák egyre nagyobb katonai sikerei nyomán körútra indult Harkiv megyében.

A Guardian arról számolt be, hogy az ukrán védőknek eddig mintegy 8000 négyzetkilométernyi területet sikerült visszafoglalniuk az oroszoktól. A helyi hatóságok hasonló borzalmakra, civil áldozatokra, tömegsírokra számítanak, amelyeket Kijev környékén tártak fel, miután kiszorították onnan a megszállókat.

A Harkiv megyei Balaklija megkérdezett lakói arról számoltak be, hogy kikapcsolt közművekkel, orosz katonák fosztogatásával, folyamatos fegyveres támadásokkal néztek szembe. Az ukrán védelmi minisztérium tisztviselői szerint egy orosz „kínzókamrát” fedeztek fel a településen, ahol az ukrán foglyokat kínozhatták is ki is végezhették, a kamra falára a Miatyánkot vésték.

Az egyik balaklijai lakos a BBC-nek elmondta, hogy oroszok több mint 40 napig tartották fogva a város rendőrőrsén, és áramütéssel kínozták. A férfit azért vették őrizetbe, mert egy képet találtak nála testvéréről ukrán egyenruhában, egy társa azért raboskodott, mert ukrán zászló volt nála. Ott ugyanakkor bizonyítékokat egyelőre nem találtak az orosz háborús bűnökre.

Ezzel ellentétben a Sky News-nak Olekszandr Filcsakov a harkivi ügyészség vezetője „szörnyű képről” számolt be a visszafoglalt falvakban, amely településeken eddig hat holttestet találtak, de külön rendőrségi alakulatok tovább kutatják a háborús bűnök nyomait.

Közben a legfrissebb jelentések szerint a közép-ukrajnai Krivyi Rih városában délután nyolc orosz rakétát lőttek ki a helyi vízi közmű építményeire, s emiatt a várost átszelő folyó vízszintje megemelkedett. Ukrán tisztviselők szerint veszélyben van a város, ha leáll a vízszolgáltatás, de az sem jobb, ha elönti őket a víz. A támadást terrorcselekménynek tartják, amely kifejezetten a város, az ukrán nép ellen irányult.