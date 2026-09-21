Az ukrán erők területeket szereznek vissza a donyecki régió egy olyan térségében, amelynek elfoglalásáért Oroszország évek óta harcol. A „Vivaldi” hadművelet nemrég kezdődött, de egyes értékelések szerint máris „Ukrajna egyik legfontosabb győzelme 2026-ban”.
Olekszij Danilov, a több mint 15 hónapja lerohant ország védelméért, biztonságáért felelős vezető szerint nem hibázhatnak.
Az ukrán hadsereg különleges műveleti erői Herszonban, a többi ukrán védő pedig a város szélén tartózkodik - hozta nyilvánosságra Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek esti videóüzenetében.
Balaklijában felfedeztek egy kínzókamrát ahol árammal is vallattak ukrán foglyokat.
A szíriai kormányerők közel állnak ahhoz, hogy teljes egészében visszafoglalják Aleppó keleti részét. Mint az AFP jelentette, az óvárost már teljes egészében Bassár el-Aszad erői tartják ellenőrzésük alatt. Az AP amerikai hírügynökség szerint a városrész háromnegyedét foglalták el a kormánycsapatok két héttel azután, hogy megkezdték Aleppó keleti része elleni szárazföldi ostromot.
Terv szerint haladt a nemzetközi koalíció légitámogatása mellett előrenyomuló iraki kormányerők offenzívája az Iszlám Állam ellen, Moszul visszafoglalására. Az iraki hadsereg bejelentése szerint a kormánycsapatok és szövetségeseik a város környékén kilenc települést, mintegy 250 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza a terrorszervezettől.
Jelentős hadi győzelmet könyvelhet el Bagdad az Iszlám Állammal (IS) szemben, ami Haider al-Abadi kormánya helyzetét is megkönnyítheti. A síita milíciák által támogatott kormányhadsereg vasárnap szinte teljes egészében visszafoglalta Fallúdzsát, a terrorcsoport egyik fellegvárának számító, Bagdadtól 50 km-re fekvő települést.