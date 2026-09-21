Aleppó végnapjai

A szíriai kormányerők közel állnak ahhoz, hogy teljes egészében visszafoglalják Aleppó keleti részét. Mint az AFP jelentette, az óvárost már teljes egészében Bassár el-Aszad erői tartják ellenőrzésük alatt. Az AP amerikai hírügynökség szerint a városrész háromnegyedét foglalták el a kormánycsapatok két héttel azután, hogy megkezdték Aleppó keleti része elleni szárazföldi ostromot.