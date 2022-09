nepszava.hu;

2022-09-15 13:17:00

Márki-Zay beintett Lázár Jánosnak, nem engedi el Mártély adósságát

Hiába kérte ezt tőle Ambrus István, aki korábban a fideszes politikus sofőre volt, s most a település polgármestere lett - miután a miniszter közreműködésével megbuktatta a települést előtte vezető, a Márki-Zay Péter szövetségesének számító Putz Anitát.

„Tisztelt Miniszter Úr! Mindannyian emlékszünk arra, amikor 2 éve Önök szórólapokon tájékoztatták arról a mártélyi lakosokat, hogy azért nem jutnak forrásokhoz, mert ellenzéki polgármestert választottak. Ezt követően az Ön fellépése nyomán feloszlatta magát Mártély testülete és új választásokat írtak ki. A voksolást megelőzően azzal kampányoltak, hogy nehéz helyzetben van a település, a korábbi polgármester pedig nem képes ezt kezelni, mert hozzám és az ellenzékhez csatlakozott, ellenben Ön nagyon is tud segíteni” - kezdte csütörtök délelőtt közzétett nyílt levelét Hódmezővásárhely ellenzéki polgármestere.

Márki-Zay Péter azt követően fordult a nyilvánossághoz, hogy - mint lapunk is beszámolt róla - egy neki címzett levélben Ambrus István, Mártély nemrégiben, Lázár János hathatós közreműködése révén megválasztott vezetője arra kérte a város polgármesterét engedje el Mártély Hódmezővásárhely felé meglévő 23 millió 750 ezer forintos tartozását. Mindezt azzal indokolta, hogy ez a költség hatalmas terhet ró a településre, amit állítása szerint még a helyi vállalkozások és a mártélyiak adóterheinek drasztikus megemelésével sem tudnak kigazdálkodni.

Márki-Zay Péter meglepődött, amiért a polgármester nem a miniszterhez vagy éppen a kormányhoz, hanem hozzá fordult segítségért. Ambrus István kérését már csak azért is érthetetlennek tartja, mert állítása szerint Lázár János korábban megközelítőleg ennyit költött egy hétvégi, csehországi vadászatra.

Márki-Zay Péter hangsúlyozta, eddig is rendkívül türelmesek voltak a Mártély által felhalmozott tartozást illetően. A politikusnak tudomása van arról is, hogy év végéig a településhez beérkező pénzekből a fennálló tartozás fele azonnal rendezhető, a fennmaradó részre pedig Hódmezővásárhely részletfizetést biztosít. Egyúttal biztos benne, hogy amennyiben Putz Anita maradt volna a polgármester, akkor sikeres lett volna ennek a 23 millió forintnak a visszafizetése. Együttérzését fejezte ki a mártélyiak felé is, mivel „az ígért aranykor helyett, azzal kellett szembesülniük, hogy a Fidesz kampányhazugságaival ismét becsapta őket.” Egyúttal jelezte, Hódmezővásárhelyen rengeteg olyan fejlesztést is megvalósítottak, melyek a mártélyiak számára rengeteg előnnyel bírnak. „A holtág üdülőterületének már megvalósult és a tanösvény soron következő felújításával és fejlesztésével az idegenforgalomnak komoly lökést adtunk, amelyből Mártély is jelentősen profitál, a hódmezővásárhelyi városkártyával pedig minden városi kedvezmény elérhetővé vált a mártélyiak számára is” - zárta sorait Márki-Zay Péter.