2022-09-15 16:36:00

Oroszországnak szurkol a szlovák többség

Az energiaválság a közelgő tél árnyékában több európai uniós országban Putyinnak kedvezően alakítja a közhangulatot. A múlt hét végi hetvenezres csehországi tüntetés is ezt a riadalmat tükrözte, a tiltakozók az Oroszországgal szembeni szankciók eltörlését követelték.

Csütörtökön egy, a Szlovák Tudományos Akadémia részvételével készült júliusi közvélemény-kutatásának eredményének nyilvánosságra hozatala okozott meglepetést Pozsonyban. A felmérésből ugyanis az derült ki, hogy több szlovák azt szeretné, ha nem Ukrajna, hanem Oroszország nyerné meg a háborút. Amint arról épp a háború kitörése előtti napon a Népszava is beszámolt, a szlovák lakosság ugyan hagyományosan oroszpárti, de ennek hátterében kulturális és gazdasági okok állnak, nem pedig a putyini propaganda. Noha az Ukrajna elleni agresszió kezdete óta a szlovák kormányzat teljes mértékben szolidáris Kijevvel és maximálisan támogatja, fegyverrel is az ukrán honvédő háborút, a Moszkva elleni szankciókat, a lakosság is segíti a menekülő ukránokat, a közhangulat megváltozni látszik. Igaz, az egyre népszerűbb volt miniszterelnök, Robert Fico nyíltan kiáll Oroszország és Putyin mellett, augusztusban a szlovák nemzeti ünnepen is az orosz nagykövettel ünnepelt.

Minden bizonnyal nem függetlenül a belpolitikai szimpátiáktól, a megkérdezett szlovákok 20,6 százaléka egyértelműen azt szeretné, ha Oroszország kerülne ki győztesként az ukrajnai háborúból, a válaszadók több mint fele pedig hajlott afelé, hogy Oroszország győzelmét kívánja. Az Új Szó napilap által ismertetett felmérés szerint Ukrajna győzelmét mindeközben a válaszadók 19,9 százaléka óhajtja, összességében viszont alig egyharmaduk gondolkodik hasonlóan.

Moszkva és Putyin támogatói elsősorban a Fico vezette Smer és a szélsőjobboldal támogatói közül kerülnek ki. A pozsonyi lap megjegyzi: Oroszország győzelmét nem feltétlenül geopolitikai meggyőződésből, hanem a háború és vele együtt az energiaválság gyorsabb befejezése miatt óhajtják többen.