Bálint Orsolya;

Heti abszurd;abortusz;Pintér Sándor;

2022-09-18 09:30:00

Heti abszurd: Nem nőnek való vidék, ahol Pintér Sándor szívhanglehallgatókat telepítene a nőgyógyászati rendelőkbe

Pintér Sándor most már igazán rendeletbe foglalhatná azt is, hogy milyen időközönként, esetleg milyen pózban kell a nemzőképes magyaroknak szexuális aktust végezni, és ki mondja el utána az áldást (Semjén Zsolt már ajánlkozik is), hogy biztosan megfoganjon a petesejt.

A mi Waterford parancsnokunk, egykori MSZMP-titkár, mára a fundamentalista keresztény életvédők nemzeti vátesze, a belügy- és a belgyógyászat doktora, aki mindenkit meggyógyított már a Covid alatt, a jövőben szívhanglehallgatókat telepítene a nőgyógyászati rendelőkbe, hogy kompromat módszerekkel gyűjtsön információt arról, hány magyar magzat van épp fogantatásban. Ezután kiküldik hozzájuk egyesével a gondolatrendőrséghez is bekötött abortuszvadászokat, akik a vajúdás kezdetének pillanatáig ellenőrzik a kismama, vagyis a biológiai 3D-nyomtató és mobil inkubátor életfunkcióit. Gondoskodnak kiegyensúlyozott étrendjéről, elegendő pihenéséről, feldagadt lábainak felpolcolásáról, megfelelő hőháztartásáról (a 18 fokos közhivatalokban dolgozók melegítő takarót, fűthető párnát és dauerbúrát kaphatnak az Állami Kismamaellátóból). Továbbá rendszeresen továbbítják a magzat növekedését igazoló, legfrissebb ultrahangfelvételeket a Nemzeti Reprodukciós Adatbázisnak, spontán vetélés esetén pedig azonnal rendőrkézre adják a renitens nőszemélyt, függetlenül attól, kiskorú-e vagy abúzus áldozata, ami ekkorra már kikerül a bűncselekmények lajstromából, minden élet védelme érdekében.

Kell is majd a hely a korrekciós intézményekben az újrakriminalizált terhességmegszakítást végző füvesasszonyoknak, bábáknak, és az abortuszturizmusra szakosodott, földalatti civil szervezetek ügynökeinek. Nem szólva a Magyar Orvosi Kamara azon tagjairól, akik holmi etikai okokra hivatkozva elzárkóznak attól, hogy direkt és hathatós nyomást gyakoroljanak a vizsgálóasztalra szükség esetén leszíjazott várandós nőre, hogy akár tervezte, akár nem, akár van munkája, karrierje, fedél a feje fölött, szekérderék gyereke (ahol több van, mindig elfér még egy) és párkapcsolatban él-e a biológiai apával, avagy mással, akár nem, minden körülmények között tartsa meg a gyermeket. Ha netalántán a partnere erősködne, hogy vetesse el, őt majd külön kezelésbe veszi az Életvédelmi Hatóság aparendészeti akciócsoportja, ahová mi hazánkosok jelentkezését is várják, fegyverpénz is lesz. Ha az illető férfi az aktusra képes volt ugyan, ámde a védekezést elszabotálta (latexallergia, államérdek vagy bármely más valid indokkal), hajlandó a házasságkötésre és a CSOK felvételére, természetesen enyhébb fenyítéssel megúszhatja.

A CSOK kiutalása után az ifjú párnak tíz éven át minden hónapban kiküldik az értesítőt a családbővítési határidő lejártakor élesedő 68, 64 és 50 millió forintos kincstári köztartozásukról, értelemszerűen az addig teljesített gyerekszámhoz igazítva, a peteérést megelőző napokra időzítve. Ehhez is lesz majd adatgyűjtés, nemzeti cikluskonzultáció formájában, a részvétel ugyanúgy kötelező, mint a népszámláláson, a megadott adatok valódiságát szúrópróbaszerűen ellenőrzik a hormonbemérőkkel és ovulációlokátorokkal felszerelt A.NY.A. drónok, melyek közbeszerzése már folyamatban van. Emellett félévente megrendezik az Öreg Konzervatív Politikusok Döntenek Szülő Korú Nők Jogai­ról konferenciát, a társadalmi egyeztetés látszatát is kerülve. És akinek urambocsá görcsbe ugrik ettől bármely női nemi szerve, jelentkezhet az államilag finanszírozott magzatsuttogó és méhrelaxációs kurzusokra, ahol Tóth Gabi művésznő is fellép az „Áldassék a gyümölcs! Az Úr érlelje meg! Letekint ránk!” refrénű popslágerével, ámen.