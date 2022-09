nepszava.hu;

Palkovics László;OMSZ;energiaválság;rezsiemelés;

2022-09-17 11:38:00

Palkovics László szerint az általa kirúgott meteorológusnak helye lenne az új szervezetben

Megtudhattuk azt is, ha béke lesz Ukrajnában, akkor lehet 20 fok az állami intézményekben.

„Abba továbbra sem szólunk bele, hogy ki hány fokban üljön otthon. Megjegyzem, a mostani rendkívüli intézkedésekre nem lenne szükség, ha nem lenne ekkora európai energiaválság a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók miatt. A helyzet pedig sokat romlott, a háború még tart, a brüsszeli szankciók katasztrofális hatása egyre inkább érződik, és nyilvánvaló módon egyre súlyosbodik az energiaválság” - jelentette ki Palkovics László az atv.hu-nak adott interjújában.

A technológiai és ipari miniszter azt mondta, a kötelezően elrendelt 18 fok csak akkor mehet fel 20-ra, ha béke lesz Ukrajnában. A távfűtéses lakások díjának emelése most nincs napirenden, ugyanakkor jelezte, a következő fűtési szezont már célszerű lenne úgy elkezdeni, hogy mindenki eldönthesse azt, hogy milyen a hőmérséklet a lakásában, és mennyit akar érte fizetni. Addig nem lenne fair ehhez hozzányúlni, amíg az ott élőknek a szolgáltatók nem tudnak olyan lehetőséget biztosítani, hogy valóban maguk tudják szabályozni a lakásukban elfogyasztott hőmennyiséget, ilyen módon a hőmérsékletet - magyarázta. Az önkormányzati energiaválsággal kapcsolatban kijelentette, nekik eddig is megvolt a lehetőségük, hogy változtassanak a helyzeten, de ők sem voltak igazán motiváltak, mert nem volt rá okuk, ennek azonban most neki kell fogni.

A miniszter jelezte, a rezsialapból finanszírozzák a teljes egyetemes szolgáltatási rendszert. „Az összes olyan szolgáltatást, amit az önkormányzat biztosít - a bölcsődéket, az óvodákat - azt valószínűleg tudják. De arra is gondolunk, ha éppen nincsen gáz. Van egy sor programunk olyan közintézmények számára, amelyek például gázfűtéssel működnek, ha valamilyen oknál fogva előfordulna, hogy nincsen gáz. Mert azért a helyzet még mindig bizonytalan, akármi megtörténhet. Meg tudjuk mondani, hogy a háború mikor ér végre véget, milyen kimenetele lesz? Senki nem tudja megmondani” - vélekedett. Egyúttal „széles körben osztott hülyeségnek” nevezte azt a szerinte ellenzéki oldalon terjedő állítást, miszerint Paks 12 forintért termel áramot, a villamosművek viszont 460-ért akarja eladni. Nyomatékosította, üzleti titok, mennyibe kerül egy kilowattórányi áram előállítása egy erőműben. Viszont azt tanácsolta, érdemes megnézni, mennyit fizet a lakosság a rezsicsökkentett áron. Kapott kérdést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) vezetőinek menesztésével kapcsolatban is. Egészen pontosan Bencsik András azon kijelentéséről, aki egy tévéműsorban azt mondta, ha a miniszterelnök nincs szabadságon, akkor az OMSZ vezetőinek a leváltása nem történt volna meg. És hogy „a miniszter idegességében leváltott mindenkit”, „ne legyen rá büszke”. Erre azt felelte, fizet annak egy sört, aki már látta őt idegesnek. Úgy véli, senki nem gondolhatja komolyan, hogy nagy horderejű ügyekben megfelelő egyeztetés nélkül születnének meg a döntések. Ugyanis aki ezt feltételezi, az nincs tisztában a kormányzat működését illetően.

Ezt követően felmondta azt a korábban ismertetett kormányzati panelt, miszerint az OMSZ vezetőinek kirúgása ügyében semmi „hirtelenkedés” nem volt, a „rég halmozódó problémák” miatt kellett lépni, illetve nem az augusztus huszadikai előrejelzéssel volt a gond.

Hozzátette, az elnökkel együtt négy szakembert keresnek, mint elnökhelyettes.