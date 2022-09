D. A.;

2022-09-22 06:30:00

Kemenesi Gábor: A társadalom sebezhető tagjait hagyják magukra

Az új vakcinákkal kapcsolatban sok a bizonytalanság. Kemenesi Gábor virológus lapunknak adott interjújában segít megérteni, mikor, miért és hogyan kell alkalmazni az emlékeztető adagokat.

Az utolsó oltás (vagy egy közelmúltbeli Covid-19-fertőzés) után mennyi idővel lehet indokolt az új emlékeztető omikron variáns elleni oltás?

Ez az omikron oltás akkor jöhet szóba, ha előzőleg a három alapoltás megvolt. Ezek közül az utolsót vagy egy esetleges Covid-fertőzést követően 3-4 hónapot érdemes várni az emlékeztető beadásával.

Miben különböznek az új emlékeztető vakcinák a korábbi oltóanyagtól?

Az eddig elfogadott módosított oltóanyagok – a hozzánk most behozott BA.1 valamint egyelőre csak az USA-ban jóváhagyott BA.4 és a BA.5 – az omikron tüskefehérjét kódoló mRNS-t is tartalmazzák. E tüskefehérjékre specifikus antitestek létrehozásával reagál a szervezet, s azok semlegesítik a betolakodót. Az újdonság, hogy ezek a vakcinák nemcsak az eredeti, úgynevezett wuhani törzs, hanem az omikron első variánsának tüskefehérjéit is bemutatják. Az omikronra célzott vakcinák ezentúl a járvány terjedését kívánják jobban fékezni. A wuhani törzsre specifikus vakcina az omikron megérkezése óta kevésbé véd a fertőzéstől, ezen javíthat az új oltás. Párhuzamként ide lehet hozni az influenza vakcinákat, amelyeknél szintén „le kell követni” évente a vírus változását.

Mennyire hatékonyak az omikron variánsra fejlesztett megerősítő oltások?

Az engedélyezési eljárás része, hogy a hatékonyságot tesztelje. Ezek szerint a frissített oltóanyag erősebb immunválaszt váltott ki, mint a korábbi. Fontos megjegyezni, hogy emlékeztetőként tesztelték és akként is kell használni, a vizsgálatok 12 év felettiekkel zajlottak, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is így engedélyezte az alkalmazását. A fiatalabbakra vonatkozó hatékonysági vizsgálatok még nem zárultak le.

Milyen gyakran lesz szükségünk az emlékeztető oltásokra?

Az túl sok mindentől függ, aki biztosat mond, nem érti mennyire összetett a kérdés. Elsősorban a vírus változásaitól függ, amit aligha tud bárki megjósolni pontosan. Az már most látszik, hogy a 60 év felettiek, valamint – kormegkötés nélkül – a valamely kockázati csoportba tartozók esetében mindig az elérhető legmagasabb védelmi szintet célozzák meg, ahogyan ez az influenza-elleni védekezésnél már megszokott.

Kaphat-e valaki egyidejűleg Covid-19 emlékeztetőt és influenza elleni oltást is?

Erről az oltóorvos dönt.

Mikor kérjük az influenzaoltást?

Amint elérhető. Idén mindenképpen ajánlott, mert több szezon is kimaradt ebből a járványból, ugyanis a lezárások hatására visszaszorult ez a fertőzés is, némely influenza-törzs el is tűnt. Megjósolhatatlan, hogy most milyen formában és hatásokkal tér vissza, idén, várhatóan súlyosabb influenzaszezon elé nézünk.

Mi lesz a következménye járványügyi szempontból, ha túl kevesen kapnak kedvet az emlékeztető oltások felvételére?

Jobb lehetőséget hagy a vírusnak a terjedésre. A mondhatni már (sajnos), szokásos influenza helyzet áll elő, ahol a legtöbb ember – mondván úgyis átvészeli – nem oltatja magát és ezáltal végül a társadalom sebezhető tagjait hagyják magukra.