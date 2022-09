Lengyel EP-képviselő szerint az Egyesült Államoknak köze van az Északi Áramlat 1 és 2 felrobbantásához, a titkosszolgálati miniszter súlyos felelőtlenségről beszél

Gy. D.;

Radoslaw Sikorski;Lengyelország;Oroszország;Északi Áramlat;incidensek;reagálások;USA;diplomácia;

2022-09-28 12:45:00

„Köszönjük, USA” – írta Twitter-bejegyzésében, alatta a Balti-tenger felszínén bugyborékoló gázról. Stanisław Żaryn, a lengyel titkosszolgálatokért felelős miniszter „súlyosan felelőtlennek” nevezte Sikorski bejegyzését, amely szerinte az orosz hazugságok hitelesítésével veszélyezteti Lengyelország biztonságát. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pedig megkérdezte, hogy ez hivatalos beismerése-e annak, hogy terrortámadás történt.

Érdekes Twitter-bejegyzést tett közzé Radosław Sikorski lengyel EP-képviselő, Lengyelország korábbi külügy- és védelmi minisztere, aki posztjában azt írta, „Köszönjük, USA”, alatta pedig megosztotta a Balti-tenger felszínén bugyborékoló gázról készült képet, amely az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékeken bekövetkezett robbanások után készült.

Stanisław Żaryn, a lengyel titkosszolgálatokért felelős miniszter szintén a Twitteren „súlyosan felelőtlennek” nevezte Sikorski bejegyzését.

„Az orosz propaganda azonnal rágalomhadjáratot indított Lengyelország, az Egyesült Államok és Ukrajna ellen, a Nyugatot vádolva az Északi Áramlat 1 és 2 elleni agresszióval” – írta.

Russian #propaganda instantly launched a smear campaign against Poland, the US and Ukraine, accusing the West of aggression against #NS1 and #NS2.



Authenticating the Russian lies at this particular moment jeopardizes the security of Poland.

What an act of gross irresponsibility! pic.twitter.com/S9YJKRCv9B