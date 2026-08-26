Fideszes sorvezető Simonka Györgyhöz

Egységesen kell reagálniuk a fideszeseknek Simonka György ügyeire, miután a hírek szerint a politikus ellen eljárás folyik. Mindez egy Facebookon terjedő dokumentumból derült ki. A „stáb" személyazonossága nem világos, nem tudni, ki írta az országgyűlési képviselő támogatóinak és választóinak. A „Hírlevél - Facebook kommunikáció" című írás szerint lájkolni kell Simonka saját Facebook-oldalán az ügyben közölt bejegyzését és 4-8 sorban kommentelni is kell.