Sorra érkeznek politikusoktól, az írótársadalomtól, közéleti szereplőktől a Kossuth- és József Attila díjas írónktól búcsúzó, emlékező, munkásságát, művészetét magasztaló írások, bejegyzések.
A magyar miniszterelnök a szombati tusnádfürdői beszédében ejtett el egy megjegyzést, hogy a lengyelek folytatják a legszemforgatóbb, a legálságosabb politikát egész Európában.
Politikai akarnok, velejéig romlott ember, szörnyű szövetségesek, magas államadósság, a Fidesz egy vírus, és karanténba kell zárni – szemelvények a miniszterelnök idei tusnádfürdői beszédére érkezett pártreakciókból.
Két hónappal élte túl a Kreml elleni lázadását Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-zsoldosok vezére. Halála sokak szerint az orosz elitnek szánt putyini figyelmeztetés, mégis fokozhatja az instabilitást az országban.
„Köszönjük, USA” – írta Twitter-bejegyzésében, alatta a Balti-tenger felszínén bugyborékoló gázról. Stanisław Żaryn, a lengyel titkosszolgálatokért felelős miniszter „súlyosan felelőtlennek” nevezte Sikorski bejegyzését, amely szerinte az orosz hazugságok hitelesítésével veszélyezteti Lengyelország biztonságát. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő pedig megkérdezte, hogy ez hivatalos beismerése-e annak, hogy terrortámadás történt.
Egységesen kell reagálniuk a fideszeseknek Simonka György ügyeire, miután a hírek szerint a politikus ellen eljárás folyik. Mindez egy Facebookon terjedő dokumentumból derült ki. A „stáb" személyazonossága nem világos, nem tudni, ki írta az országgyűlési képviselő támogatóinak és választóinak. A „Hírlevél - Facebook kommunikáció" című írás szerint lájkolni kell Simonka saját Facebook-oldalán az ügyben közölt bejegyzését és 4-8 sorban kommentelni is kell.
Az Európai Unió legmagasabb rangú vezetői és Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár is közleményben üdvözölte az ukrán belpolitikai válságnak véget vetni hivatott megállapodást, amely az ellenzék és Viktor Janukovics államfő között született pénteken.