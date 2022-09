nepszava.hu;

Egyesült Államok;moszkvai nagykövetség;Oroszország;biztonsági riadó;katonai szolgálat;kettős állampolgárság;

2022-09-28 16:36:00

Oroszország azonnali elhagyására szólította fel állampolgárait az Egyesült Államok

A moszkvai amerikai nagykövetség biztonsági riasztást adott ki.

Haladéktalanul hagyják el Oroszországot az ott tartózkodó amerikai állampolgárok – idézte a Guardian az Egyesült Államok moszkvai nagykövetségének honlapján megjelent biztonsági riasztást és felszólítást. A diplomáciai képviselet kiemelte, hogy az orosz kormány által a fegyveres erőknél szeptember 21-én megkezdett mozgósítása, az Ukrajna elleni invázió „támogatása” a kettős állampolgárokat is érintheti.

A nagykövetség figyelmeztetése szerint Oroszország az intézkedések során megtagadhatja az orosz-amerikai állampolgároktól az amerikai állampolgárság elismerését, egyben azt is, hogy az Egyesült Államok konzuli segítségét kérjék, megakadályozhatja távozásukat Oroszországból, sőt katonai szolgálatra hívhatja be őket.

A biztonsági riasztás megemlíti, hogy Oroszországban jelenleg a kereskedelmi repülési lehetőségek „rendkívül korlátozottak” és hosszadalmasan lehet repülőjegyhez jutni. Ugyanakkor a nemzetközi buszjáratok továbbra is közlekednek és autóval is el lehet hagyni az országot, de ezekhez a nagykövetség is egyre nehezebben tud segítséget nyújtani, ezért azt ajánlják, hogy a lehető leghamarabb magánúton távozzanak.

A nagykövetség azt is közölte, hogy amerikai állampolgárok nem utazhatnak Oroszországba, egyben emlékezették a jelenleg még az ott tartózkodókat, hogy „nem biztosított a békés gyülekezéshez való jog és a véleménynyilvánítás szabadsága”. Arra kérik az amerikaiakat, hogy „kerüljenek el minden politikai vagy társadalmi tiltakozást”, s ha mégis részt vesznek ilyen eseményen, „ ne fényképezzenek biztonsági személyzetet”. A tapasztalatok szerint az orosz hatóságok letartóztatták a tüntetéseken részt vevő amerikai állampolgárokat.