2022-09-28 21:31:00

Éjfél után elsötétül Szolnok, önkormányzati intézmények sora húzza le a rolót vagy költözik máshova

Csütörtökön döntenek a megszorításokról, mert a fideszes polgármester szerint ebben a helyzetben nincs helye taktikázásnak.

Szolnokon szinte minden önkormányzati intézményt bezárnak vagy átköltöztetnek, a közvilágítást pedig éjfél és hajnali négy óra között egyszerűen lekapcsolják – szúrta ki a hvg.hu Szalay Ferenc fideszes polgármesternek a Facebook-oldalán a város lakosságához intézett, drámai hangvételű felhívását. A kormánypárti politikus egyelőre csak „néhány fontosabb intézkedést” hozott nyilvánosságra a tervezett megszorítások közül, amelyekről csütörtökön dönt a város közgyűlése.

A polgármester tételesen is felsorolt csaknem egy tucatnyi lépést, és megjegyezte, az utóbbi évek egyik legfontosabb döntése előtt állnak. A legjelentősebb, szinte minden városlakót és arra közlekedőt érintő intézkedéssel valóban hosszú órákra sötétbe borulhat majd az egész város.

– figyelmeztetett Szalay.

Más kulturális intézményekre is lakat kerül, így az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ régi épülete, Damjanich János Múzeum egyes épületei télire, míg a RepTár - Szolnoki Repülőmúzeum „csak” januárban és februárban zár be. A Verseghy Ferenc Könyvtár fiókkönyvtárai is bezárnak télen és a megyei könyvtár felső két emeletét pedig lezárják.

Költöztetések is lesznek, amelyek a kisgyermekeset érintik. Ugyan a város óvodái, bölcsődéi tovább működhetnek, de néhány drágábban fűthető épületből átköltöztetik a csoportokat modernebb épületekbe. Költöznie kell a Szolnok TV-nek is, de sportlétesítmények sem ússzák meg: a Véső úti strand télen nem nyit ki, a Tiszaligeti Sportcsarnok bezár, csak a Szolnoki Olajbányász mérkőzéseire nyit ki.

A városházán a központi fűtést 18 fokra állítják és további rezsicsökkentő megoldásokat vizsgálnak. Ugyanakkor a fideszes polgármester mindezeket „a háborús veszélyhelyzet miatt kialakult energiahiánnyal, illetve a brüsszeli szankciók okozta drasztikus energiaár-emelkedéssel” indokolta, s szerinte most ebben a szituációban nincs helye taktikázásnak. Kiemelte:

Szalay Ferenc számadatokat is sorolt, amelyek szerint az energia árának emelkedése az idei évre tervezett 777 millió forinton felül további 700 milliós kiadást jelent városnak, jövőre pedig mostani árakkal számolva 4,1-4,7 milliárd forintot kell elkülöníteniük a gázra és az áramra.