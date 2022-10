nepszava.hu;

Október 14-re is országos sztrájkot hirdetett a PDSZ

A szakszervezet ügyvédi segítséget ajánlott fel a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból elbocsátott pedagógusoknak.

Megdöbbenve értesült a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ)a Belső-Pesti Tankerületi Központ nyilvánvalóan jogsértő lépéséről – írja a Facebook-oldalán olvasható közleményében a szakszervezet országos választmánya a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban az oktatás helyzete ellen polgári engedetlenséggel tiltakozó tanárok kirúgásáról.

A PDSZ ügyvédi segítséget ajánlott fel a gimnáziumból elbocsátottaknak, megjegyezve: a munkamegtagadást a munkáltató szankcionálhatja, azonban ennek arányosnak kell lenni az okozott kárral. A jogviszony azonnali megszüntetése szerintük ennek a követelménynek nem felel meg.

Amint arról a Népszava is beszámolt, a hatalmas felháborodást kiváltó intézkedés miatt péntek este több száz diák tüntetett a Kölcsey Gimnázium épülete előtt, Karácsony Gergely főpolgármester, aki szolidaritást vállalt a kirúgott tanárokkal, hitványságnak nevezte a intézkedést.

A PDSZ közölte: a folyamatba levő gördülő sztrájk részeként október 5. után október 14-re is országos sztrájkot hirdetnek. Kiemelték, akkor lesz egy éve, hogy a két pedagógus szakszervezet megfogalmazta sztrájkköveteléseit, amelyet másnap eljuttattak a miniszterelnöknek.

A szakszervezet ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy egy éve alázza a kormány az óvodák, iskolák, kollégiumok, szakszolgálatok munkavállalóit. Mint sorolták, a kabinet „semmibe veszi a követeléseket és most már tárgyaló asztalhoz sem ül le és már törvény is rendelkezik arról, hogy az állam akadályozza a pedagógusokat a nyomásgyakorlás végső eszköze, a sztrájk gyakorlásában”. Szerintük ezzel sodorták bele a most eltávolított kollégáikat is a polgári engedetlenségbe.