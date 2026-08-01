Kátai-Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy a tárca megerősítette a szociális ellátórendszer készenlétét.
Az energiaválság láthatóvá tette a rezsicsökkentés súlyos mellékhatását: a lakások több mint fele energiapazarló. A kabinetnek lenne esélye változtatni, de az uniós alap eléréséhez át kellene alakítani a támogatási rendszert.
Magyarországon rengeteg család van olyan helyzetben, hogy ha akarnának se tudnának a gyerekeiknek mindent megadni. Ha nem adakoznának az emberek, sokaknak nem is lenne karácsonya.
Élelemre és pelenkára van a legnagyobb igény, de sokan vannak, akiknek készpénzre lenne szükségük, mert már nem tudják kiváltani a gyógyszereiket, elmaradtak a rezsivel vagy az albérlet fizetésével.
A szociális szféra súlyos elhanyagoltsága került a széles nyilvánosság elé abban a történetben, amely egy újpesti gyermekintézményben robbant ki a minap. Mintha személyes mulasztás, és nem rendszerszintű probléma lenne a bajok legfőbb forrása, amit gyors bűnbakkereséssel kezel a média és a politika. Ezt hangsúlyozza a szakmai érdekvédelmi szervezet az ügy kapcsán, amiről annyit tudni biztosan: Nagy István, a Fidesz helyi politikusa január elején a nyilvánosság elé vitt egy vélt gyermekmolesztálásról szóló decemberi esetet, és fejeket követelt annak eltussolása miatt. Másnap Trippon Norbert DK-s alpolgármester is felvette a kesztyűt, rendőrségi feljelentést tett, és mértéktartást kért a közszereplőktől. Ez a kérése több mint indokolt volt, de a fideszest nem hatotta meg: magának tulajdonította, hogy a városvezetés észbe kapott. Jóllehet a mai napig semmilyen vizsgálat nem támasztotta alá a bántalmazást, az ágazati és önkormányzati belső vizsgálatok szerint az intézményvezető mulasztott, ezért elbocsátották. A minden elemében felkavaró történetet az intézményben dolgozók szembenállása, az eltérő nevelési elvek és a politikai szálak szövik át.
A rászorulók még több segítséget kaphatnak a lakbérek, a fűtési és közüzemi költségek kiegyenlítéséhez, a gyermekek beiskolázásához és a fizetős védőoltásokhoz.
Az emberek többsége nem tudja, mit jelent a menekülés, ezért mondhatják sokan, ha a sajátjainknak sem jut elég mindenből, akkor ne legyünk bőkezűek az idegenekkel – állítja Széchenyi-díjas szociológus, hozzátéve, a magyar miniszterelnök csak látszólag békepárti. Ferge Zsuzsa beszél arról is, Magyarországra nem jellemzők a szolidaritás-alapú mozgalmak, de a tanárok, diákok tiltakozásával itt és most talán mégis történhet valami. Valójában nem is az oktatásért, hanem a tudásért kell küzdeni, az Orbán-kormány ugyanis minél több tájékozatlan és könnyen manipulálható alattvalót óhajt.
Álságos és tarthatatlan az a szemléletmód, hogy a szociális problémákat az állam oldja meg. Így magyarázta Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, miért módosítja a kabinet a szociális törvényt. Eszerint a jövőben a mélyszegénységben élők, a fogyatékos emberek, a hajléktalanok, az állami gondozásban élő gyerekek, a kisnyugdíjból tengődő idősek önmaguk felelősek saját szociális biztonságukért. Ellenzéki politikusok embertelennek nevezték a lépést. A rászorulók sem értik, hogy ha nincs munka, vagy a fizetés, a nyugdíj összege a létminimumot sem éri el, miként teljesítsék a kormány elvárását.
Az LMP társelnöke szerint Karácsony Gergely egy „puha fiú”, Gelencsér Ferencet pedig kegyeleti okokból nem minősíti.
Már ősszel berázhatnak intézmények, a lakók az utcára kerülhetnek.
A házi segítségnyújtás fejlesztése is elmaradt, a gondozók pedig egyre leterheltebbek.
Az OECD-országok között 2007 és 2015 között a magyar kormány csökkentette a legdrasztikusabban a szociális ráfordítások arányát. Aligha lesz a családok éve 2018.
Szociális védelmi kiadásokra ma az uniós átlag felénél is kevesebbet költ a kormány, az összeg 1,5 százalékkal alacsonyabb a 2010-es adatnál, a segélyekhez kevesebben jutnak hozzá, mint akkor, a nem dolgozó magyarok 11 százalékáról pedig semmilyen információja nincs az államnak, nem tudni, miből élnek, ők azok, akik már kiestek mindenféle statisztikából. Nem igazak tehát a gondoskodó Fidesz-államról szóló kormányzati kijelentések, bár a KSH a tavalyi országjelentésben és a parlament Népjóléti Bizottságának szerdai ülésén is ezt próbálta igazolni.
Nemcsak a pedagógusok között válogatja meg a tárgyalópartnereit a kormány, ez naponta bebizonyosodik a szociális ágazatban is: hiába ül tárgyalóasztalhoz az államtitkárság az érdekvédőkkel, az állam képviselői olyan szinten zárkóztak be saját világukba, hogy meg sem értik a dolgozókat képviselő szervezetek érveit.
Az MSZP elnök-frakcióvezetője szerint Magyarországon három területen van valódi vészhelyzet: az oktatásban, az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben.
Idén már másodszor tervez szigorítást a kormány a házi segítségnyújtásban. Januártól kétszer olyan elesettnek kell lennie a jelentkezőnek, hogy kimehessen hozzá a szakképzett gondozó, a most parlament előtt lévő módosítás pedig eltörli az ingyenes ellátás lehetőségét az idős emberek számára.
Amikor híre ment, hogy utcára mennek a szociális ágazat képviselői, Lázár János felszólalt: valaki tenné már végre rendbe a szociális ágazatot! Merthogy életpályamodell és hozzákapcsolódó bérrendezés csak akkor lesz, ha elválasztódik a civil ellátás az egyházitól. Miért van az, hogy én meg azon töröm a fejem, hogy mikor választódik el az értelmes kormányzás az értelmetlentől? Mert Lázár János minapi nyilatkozatának a címzettjei nem az utcán vonulnak, hanem ott ülnek mellette a Parlament padsoraiban és mindennap találkozik velük a folyóson.
A pénteken tüntetésre készülő szociális ágazat dolgozói – legalábbis az érdekképviseleti szervezetek szintjén megosztottak. A béremelést és életpálya modell bevezetését sürgető tiltakozás erejét csökkenti, hogy a reprezentatív szakszervezetek egy része presztízsharcot folytat egymással.
A szociális ágazatban dolgozó mintegy 93 ezer munkavállaló jövőre is megkapja az ideivel azonos - havi 6 000 és 17 200 forint közötti - bérpótlékot - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Az egészségügyi szervezetek üdvözlik, hogy Zombor Gábor államtitkár egyeztetést kezdett velük az ágazat jövőjéről, de május 12-én megtartják a fővárosba tervezett demonstrációkat, hogy nyomatékosítsák követeléseiket. A kormány várhatóan ma tárgyal a tiltakozó akciókról és a szociális ágazat béremeléséről. Közben a szociális sztrájkbizottság bírósághoz akar fordulni, mert nem sikerült megállapodniuk az elégséges szolgáltatásokról a szaktárcával.
Az MSZP elnöke szerint a kormány szétzilálta a szociális ellátások rendszerét.
Mostantól még nehezebb helyzetbe kerülnek a támogatásra szorulók Magyarországon. A kormány szerint azért kellett a szociális rendszert átalakítani, hogy elejét vegyék a "segélyekkel való visszaélésnek". A szocialista Korózs Lajos viszont állítja, Orbán Viktor nyomor alapú társadalmat épít, amit a Fidesz azzal utasít vissza, hogy az önkormányzatok, amelyek ezentúl a pénzbeli segítséget nyújtják, csak a valóban rászorulókat támogatják majd.