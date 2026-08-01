Gyermekmolesztálási botrány Újpesten politikai mértéktartás nélkül

A szociális szféra súlyos elhanyagoltsága került a széles nyilvánosság elé abban a történetben, amely egy újpesti gyermekintézményben robbant ki a minap. Mintha személyes mulasztás, és nem rendszerszintű probléma lenne a bajok legfőbb forrása, amit gyors bűnbakkereséssel kezel a média és a politika. Ezt hangsúlyozza a szakmai érdekvédelmi szervezet az ügy kapcsán, amiről annyit tudni biztosan: Nagy István, a Fidesz helyi politikusa január elején a nyilvánosság elé vitt egy vélt gyermekmolesztálásról szóló decemberi esetet, és fejeket követelt annak eltussolása miatt. Másnap Trippon Norbert DK-s alpolgármester is felvette a kesztyűt, rendőrségi feljelentést tett, és mértéktartást kért a közszereplőktől. Ez a kérése több mint indokolt volt, de a fideszest nem hatotta meg: magának tulajdonította, hogy a városvezetés észbe kapott. Jóllehet a mai napig semmilyen vizsgálat nem támasztotta alá a bántalmazást, az ágazati és önkormányzati belső vizsgálatok szerint az intézményvezető mulasztott, ezért elbocsátották. A minden elemében felkavaró történetet az intézményben dolgozók szembenállása, az eltérő nevelési elvek és a politikai szálak szövik át.