2022-10-04 17:14:00

Molnár Zsolt: Ujhelyi István érzelmi alapon döntött

Volt párttársa lényegében mindenben cáfolta az EP-képviselő kijelentéseit. Szerinte ő csak egy a sok meghatározó ember közül.

Molnár Zsolt nagyon sajnálja, hogy Ujhelyi István meggondolatlanul, érzelmi alapon döntött. Az MSZP pártigazgatója minderről a Telex megkeresésére beszélt.

Ennek tudja be azt az interjút, melyet az EP-képviselő a Szabad Európának adott. Mint lapunk is beszámolt róla, a volt szocialista politikus ebben azt hangoztatta, neki azt mondták, hogy ez a párt Molnár Zsolt pártja, valamint hozzá kell igazodni. Emellett nem lehet a párt társelnöke, és nem valósíthatja meg reform-elképzeléseit, ha a pártigazgató ebben nem támogatja.

Molnár Zsolt ugyanakkor most azt állította, tehetséges politikusnak tartja Ujhelyi Istvánt, s neki soha semmilyen személyes konfliktusa nem volt vele. Már csak emiatt is áll értetlenül kilépése és nyilatkozata előtt. „Bízom benne, hogy a jövőben átgondolja, és rájön akár arra is, hogy hibás döntést hozott” – fogalmazott az MSZP képviselője. Arra a kérdésre, hogy a jövőben van-e még visszaút Ujhelyinek a pártba, Molnár úgy fogalmazott: ő egyedül nem dönthet erről, de ha rajta múlna, lenne. Arról is beszélt, személyesen soha nem akadályozta Ujhelyi reformterveit, de érezte a közösség ellenállását, ami elsősorban a névváltoztatás ötlete és a „szegfű elhervadt” szlogen miatt alakult ki.

Molnár Zsolt szerint túl sok olyan radikális elem volt, amely ebben az ütemben nem volt megemészthető a párttagságnak és a vezetői köröknek. Ezt négyszemközt szóvá is tette, ám állítása szerint soha nem mondott olyat az EP-képviselőnek, hogy ne induljon el bármilyen tisztségért a pártban. Sőt, többekkel együtt ő is kapacitálta Ujhelyi Istvánt, hogy vállaljon valamilyen tisztséget a párt őszi tisztújításán. „A párt sok meghatározó embere közül az egyik vagyok, aki csapatjátékban gondolkodik” – reagált Molnár Zsolt arra a hírre, hogy Ujhelyi István szerint ő irányítja a háttérből a pártot, így mindenki hozzá igazodik.

A pártigazgató kifejtette, hogy nem indul el semmilyen tisztségért az MSZP októberi tisztújításán, így nem marad budapesti elnök sem. A jövőben az MSZP szociáldemokrata karakterét erősítené, a párt nemzet- és biztonságpolitikájának fejlesztésével szeretne foglalkozni. Pártigazgató azonban szívesen lenne, ha az új elnökség támogatja az elképzeléseit. Utóbbi posztról a társelnökök javaslatára az elnökség dönt majd. Az MSZP októberi tisztújításán Kunhalmi Ágnes és Komjáthi Imre pályázza meg a két társelnöki posztot, a választmány elnöke pedig várhatóan Hiller István lesz ismét.