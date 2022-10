R. Hahn Veronika (London);

toryk;pártértekezlet;kormányprogram;válságkezelés;Egyesült Királyság;

2022-10-05 17:06:00

Liz Trussra "tíz kritikus nap vár, amelyben megmentheti kormányfői tisztségét"

Az új kormányfő kitart ellentmondásos növekedés-serkentő programja mellett, egységre szólítva a felbolydult pártot.

Első, s lehet, hogy egyben utolsó tory kongresszusi programbeszédét adta elő szerda délelőtt Liz Truss, az egy hónappal ezelőtt megválasztott pártvezető-kormányfő. A négynapos birminghami rendezvény utolsó napján elhangzott felszólalásra komoly tory felfordulás közepette került sor. A kollektív felelősség elvét feladva, a kabinet több tagja is nyíltan a miniszterelnök programjával szemben lépett fel, amiért visszamenőleg büntetésre számíthatnak. A kormányfő és pénzügyminisztere, Kwasi Kwarteng rögtön a konferencia elején teljes fordulatra kényszerült, amikor feladták az előző héten előterjesztett miniköltségvetés kulcsfontosságúnak tekintett elemét, a legjobban kereső réteg személyi jövedelemadójának 45-ről 40 százalékra csökkentését. Hasonlóan visszakoztak abban, a látszólag kevésbé fontos kérdésben is, hogy november végéről előbbre hozzák a középtávú fiskális tervekről szóló, a piacok megnyugtatását célzó beszámoló időpontját.

A következő hátraarc abban a nagy vihart kavart kérdésben várható, hogy a szociális juttatások szintjét a fizetések vagy a tényleges infláció mértékében emeljék. Tory képviselők lázadással fenyegettek az ügyben. Penny Mordaunt, az alsóház kormánytöbbségének vezetője a nyilvánosság előtt közölte, hogy nem az átlagosan 5 százalékos bér-, hanem a 9,9 százalékos árnövekedést kell követni. Még az illetékes munka- és nyugdíjügyi miniszter, Chloe Smith is "aggodalmának" adott hangot. Liz Truss véleménye szerint éppen az "nem lenne tisztességes", ha a dolgozók kisebb bérjavulásban részesülnének, mint a szociális kedvezményeket igénybe vevők. A konzervatív rebellió bizonyítékául Suella Braverman belügyminiszter "puccsnak" nevezte az ellenvélemények kinyilvánítását. Grant Shapps volt közlekedési miniszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy Liz Trussra "tíz kritikus nap vár, amelyben megmentheti kormányfői tisztségét".

A megbékélést szolgáló beszédre Liz Truss a Moving on Up című örökzöld dallamára vonult be, - hogy azután a sláger eredeti énekesének, Heather Smallnak a fia, londoni munkáspárti önkormányzati képviselő még a felszólalás vége előtt Twitter-üzenetben közölje, milyen "szerencsétlen választás volt a fáradt és a realitástól elszakadt tory kormánytól ez a lelkesítő zene". Nem sokkal Truss előadásának kezdete után a Greenpeace aktivistái okoztak zavart, "Who voted for this?" (Ki szavazott erre?) feliratú táblát felmutatva. Rövid kavarodás után a kormányfő kiadta az utasítást a tiltakozók kivezetésére, ami a hallgatóság egyetértő pfujolása mellett meg is valósult.

Magában az alig félórás, gyakori tapssal megszakított beszédben Liz Truss többször is visszatért az Egyesült Királyság előtt álló "hatalmas kihívásokra, amelyek az ukrajnai invázióból, a Covid-19 utóhatásaiból és a globális gazdasági válságból erednek". Elismerve, milyen "viharos napokon megy át az ország", "elszántságáról" biztosította a kongresszust, tágabb értelemben a lakosságot, hogy a kormány felül fog emelkedni a nehézségeken. A gazdasági nyomás miatt az Egyesült Királyságnak "másképp kell csinálnia dolgokat, még ha ezek nehéz döntésekkel is járnak. Nem fogja mindenki támogatni, de az eredményből, a növekvő gazdaságból és a jobb jövőből mindenki profitálni fog". Megígérte, hogy "vasszigorral kiszabadítja Nagy-Britanniát a magas adózás, alacsony növekedés béklyójából".

Tony Blair egykori hármas "oktatás, oktatás, oktatás" szlogenjére rímelve Truss a "növekedést, növekedést, növekedést" nevezte meghárom prioritásaként. Leszögezte: "nem engedi meg, hogy a Munkáspárt, a Liberális Demokraták és a Skót Nemzeti Párt növekedésellenes koalíciója hátráltassa fejlődésében az országot". Az első alkalom, amikor a hallgatóság felállva tapsolta meg vezetőjét, az ukrajnai háborúval kapcsolatban elhangzott fogadalom volt: "Biztosítani fogjuk, hogy ez még egyszer ne történhessen meg." Záróakkordként Truss megismételte, a tiltakozások ellenére "nem fog letérni a kijelölt útról", kérve, "bízzanak benne, segítsenek a nehéz, de szükséges növekedés-párti politika elfogadtatásában, hiszen a status quo megőrzése nem lehetséges".

A lelkes taps ellenére Truss amilyen gyorsan csak lehetett, elhagyta a termet. Az ellenzéki pártok gyorsan és egyhangúan reagáltak. A Munkáspárt árnyék-pénzügyminisztere, Rachel Reeves szerint a "kormányfő egyetlen dolgot tehet a gazdaság stabilizálása érdekében, hogy azonnal visszavonja kamikaze költségvetését". Ed Davey, a Liberális Demokraták vezetője úgy gondolja, a konferencia "teljes katasztrófa volt a családok és a gazdaság számára. A válságra adható egyetlen válasz a toryk eltávolítása a hatalomból." Ian Blackford, az SNP westminsteri frakcióvezetője a beszédet "arrogánsnak", Skócia szempontjából "katasztrofálisnak" tartotta. "A tartomány biztonságát csakis a függetlenség kivívásával lehet megóvni" - jelentette ki.