nepszava.hu;

Farkas Örs;titkosszolgálatok;felügyelet;Rogán Antal;

2022-10-05 18:15:00

Farkas Örsre bízta a polgári titkosszolgálatok felügyeletét Rogán Antal

Aki korábban „Soros-katonaként” beszélt George Clooney-ról.

Farkas Örsre bízta a polgári titkosszolgálatok felügyeletét Rogán Antal – vette észre a 444 a Miniszterelnöki Kabinetiroda honlapján.

A 34 éves Farkas Örsöt – aki legutóbb a Kormányzati Tájékoztatási Központ vezetője, illetve tájékoztatásért felelős miniszteri biztos volt – még 2022. június 11-én nevezte ki Orbán Viktor. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet azonban nem tisztázta, hogy milyen területet felügyel majd.

A kabinetiroda honlapján újabban az szerepel, hogy a politikus a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő helyettes államtitkárként dolgozik.

Farkas Örs a Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott közgazdászként 2010-ben, és azonnal állást kapott az Országgyűlés Hivatalában. 2012-ben a MÁV Zrt.-hez került, ahol ingatlangazdálkodással foglalkozott, majd az MFB-nél kapott munkát. 2016-ban került igazán a tűz közelébe: a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ vagyongazdálkodási igazgatója lett; Kocsis Máté „futtatta fel”, egy évre rá már az akkori polgármester kabinetfőnöke volt. 2019-től az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány, annak a sokadik vonalban működő kormánypárti elemzőintézet igazgatója lett, amelyet a Rogán-minisztérium által életben tartott Batthyány Lajos Alapítvány pénzel. A Batthyány évente 3,5 milliárdot kap egyedül a Kabinetirodától, ebből juthat az Oeconomicusnak is, de tőlük érkeznek többek közt a Scruton kávézólánc százmilliói is. Megjegyzik, „érdekes”, hogy életrajza szerint Farkas Örs ez idő alatt is „stratégiai tanácsadó” volt az Országgyűlés Hivatalánál.

Farkast 2020. február 5-én nevezték ki a Rogán-minisztérium alá rendelt Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivőjének, miniszteri biztosi pozícióba. A portál megjegyzése szerint Rogán Antal és Kocsis Máté együtt mozognak, és szövetségesként ismertek kormányzati körökön belül, így a frakcióvezető egykori titkárának kinevezése nem volt váratlan.

A nyilvánosság a koronavírus-járvány idején ismerte meg Farkast, akinek akadtak gondjai a szerepléssel. Első ATV-s fellépése rögtön "nagy karriert futott be”, miután szóvivő létére alig tudott épkézláb módon kérdésekre válaszolni. Előfordult, hogy a nemzeti konzultáció témáival sem volt tisztában, máskor azért magyarázkodhatott, mert maszk nélkül pózolt járvány idején a Groupama Arénában. „Beszélő fejként” utoljára 2020 novemberében „villant meg”, amikor George Clooney-ról Soros-katonaként beszélt, miután a színész Orbán Viktor politikáját negatív példaként említette egy interjúban. Utána inkább levették a tábláról, és más feladatot kerestek neki.