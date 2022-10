Szalai Anna;

Budapest;szemétszállítás;FKF Zrt.;Budapesti Közművek;hulladékszállítás;

2022-10-05 18:09:00

Budapesten hivatalosan is leállt a szemétszállítás

Nincs megegyezés. Budapesten hivatalosan is leállt a hulladékszállítás – jelentette be Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerda délután.

A kukások sztrájkja szerdán is folytatódott. Az FKF 360 kukásautójából mindössze egy vonult ki hajnalban, amit Mártha Imre, a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. vezérigazgatója vezetett. Így kijelenthető, hogy Budapesten leállt a hulladék begyűjtés – mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a szerda délután városházi sajtótájékoztatón.

A hulladékgazdálkodásban dolgozók delegációja és a BKM menedzsmentje délben folytatta a tegnap megkezdett trágyalásokat. A cégvezetés új ajánlatot tett.

A menedzsment arra is ígéretet tett, hogy azok, akik úgy érzik, hogy nem teljesült a tavaly a fővárosi önkormányzat és a szakszervezetek által kötött 15 százalékos bérmegállapodás, azzal együtt átnézik a bérpapírokat és ha valóban van elmaradás, akkor azt pótolják – ismertette az önkormányzat és a BKM munkavállalóknak tett közös ajánlatát a politikus, aki egyúttal sajnálatát fejezte ki, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) nem vett részt a tárgyalásokon, holott őket is meghívták. Nem véletlenül. Budapest vezetése továbbra is azt állítja,

Márpedig ez a pénz jelentősen megkönnyítené a mostani bértárgyalásokat – mutatott rá Kiss Ambrus.

– válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, de közölte, hogy aki mégis megállapodna, az egyénileg is megteheti. Ezektől a dolgozóktól azt kéri, hogy holnap vegyék fel a munkát és menjenek ki a telephelyről és gyűjtsék be a hulladékot. A főváros és a cég továbbra is kész tárgyalni.

„De a budapestiek felé is vannak kötelezettségeink, akik joggal várják, hogy elszállítsák a szemetet a kirakott kukákból” – tette hozzá a politikus. - Egy jogszabályi lehetősége maradt Budapestnek. A közszolgáltatások ellátásáról szóló törvény alapján ma délután 5 órakor Karácsony Gergely főpolgármester Sára Botondhoz, a fővárosi kormányhivatal vezetőjéhez fordult és azt kérte, hogy állapítsa meg:

Ebben az esetben az állam által kijelölt szervnek kell gondoskodnia szemétszállításról, Budapest esetén ez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ha a kormányhivatal is úgy ítéli meg, hogy erre szükség van, akkor onnantól a katasztrófavédelem feladata a hulladék begyűjtése, ehhez minden segítséget megad a főváros:

Kiss Ambrus hangsúlyozta: a főváros nem vizsgálja jogi szempontból a munkabeszüntetést, emiatt retorzió senkit nem érhet, elbocsátások a tiltakozó akcióban való részvétel miatt nem lesznek. Ugyanakkor a kapott jelzések szerint a rezsibomba nemcsak az FKF dolgozóit érinti, hanem a többi fővárosi céget és intézményt is, ezért a főpolgármester-helyettes holnap délutánra találkozót kezdeményezett a többi fővárosi szakszervezettel. Majd hozzátette:

Az FKF munkavállalói delegációja azzal állt fel a tárgyalás végén, hogy a cégvezetés ajánlatáról tájékoztatják a dolgozókat és utána döntenek az akció folytatásáról. Király András a delegáció koordinátora, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének (HVDSZ) 2000 elnöke a Népszava kérdésére azt válaszolta, hogy