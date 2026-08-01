A főpolgármester szerint az utasok ugyan több perces késedelmet szenvednek majd, de az intézkedéssel naponta 15 megawattórát takarítanak meg.
Felcsúton a napsütésben megy a díszkivilágítás. A hivatalos magyarázatok szerint a tévéközvetítésekhez kell minél több fény.
Kezd bizarr méreteket ölteni a spórolási kényszer.
A hazai gyártókapacitás kialakítását egymilliárd forint vissza nem térítendő állami támogatással segítik.
Idén március 30-án, vasárnap hajnalban 2 óráról 3-ra állítjuk óráinkat. Magyarországon - az Európai Unió gyakorlatához igazodva - március utolsó vasárnapjától október utolsó vasárnapjáig tart a nyári időszámítás. A több évtizede bevezetett gyakorlattal hazánk egy napi átlagos villamosenergia-fogyasztását spórolhatjuk meg évente.