Mi nem hasbeszéd? - Papp-Zakor Ilkával hangokról, társakról

Legújabb regényében a Németországot is megjárt hasbeszélő Zoltánról, valamint autista gyermeke, Tomi és az albérlőtárs óvónő, Vera életéről és mikroközösségéről olvashatunk. Miközben feltárulnak a hasbeszélés mint művészeti ág rejtelmei, egymás megértésének nehézségeiről is olvashatunk. A hasbeszélő visszhangot keres szerzőjével, Papp-Zakor Ilkával a hasbeszélés kultúrtörténetéről, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekről is beszélgettünk.