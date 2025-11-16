„Minden gyerek megérdemli, hogy a saját módján ragyoghasson”

„Olyan szép kislány, de kár érte! Milyen okos, nem is látszik rajta!” Mondatok, amelyek jobbegyenesként csattannak azoknak a szülőknek a szívében, akik az átlagtól eltérő idegrendszerű gyerekeket nevelnek. Zelend Nikoletta kisfia óvodás volt, amikor megkapta a diagnózist. Az egykor a médiában dolgozó édesanya érte is, meg sok ezer másik családért hozta létre az SNI Suli platformot. Szülők, pedagógusok, önmagukról válaszokat kereső felnőttek találnak itt bőséges tudásanyagot és támogató közösséget.