„Olyan szép kislány, de kár érte! Milyen okos, nem is látszik rajta!” Mondatok, amelyek jobbegyenesként csattannak azoknak a szülőknek a szívében, akik az átlagtól eltérő idegrendszerű gyerekeket nevelnek. Zelend Nikoletta kisfia óvodás volt, amikor megkapta a diagnózist. Az egykor a médiában dolgozó édesanya érte is, meg sok ezer másik családért hozta létre az SNI Suli platformot. Szülők, pedagógusok, önmagukról válaszokat kereső felnőttek találnak itt bőséges tudásanyagot és támogató közösséget.
A kérelmet már többször elutasították, pedig bizonyítható, hogy nagy szükség lenne rá.
Mintegy 4600 fővel emelkedett a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma a 2024/2025-ös tanévben - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) decemberi gyorsjelentéséből.
A mostani rendszerben nincs kultúrája a személyre szabott tanulási utaknak, ami sok speciális igényű gyermek helyzetét megnehezíti – hangzott el egy szakmai fórumon.
A Népszava érdeklődésére az ombudsmani hivatal azt közölte, az alapvető jogok biztosa vizsgálatot indított, ám a folyamatban lévő eljárás részleteiről nincs módjuk tájékoztatást adni.
Az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint az intézmények 2,5 százaléka foglalkozik fejlesztő nevelés-oktatással, gyógypedagógiai hálózat működtetésével. Előfordul, hogy hiába van benne az alapító okiratban az SNI-s diákok fogadása, nem tudják őket ellátni, mert nincs hozzáértő szakember.
A köznevelési törvénnyel és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásáról szóló rendelettel is ütközhet az, ahogy a kormányhivatalok megszüntettek Iványi-féle intézményeket.
Távolról sem oldotta meg az oktatás problémáit a Pedagógusok Szakszervezetének tanév végi értékelése szerint.
A szakszervezet vizsgálatot sürget a munkaerőhiány és a rossz állapotú épületek miatt.
A mostani, június 15-én zárult tanévben majdnem ötezer elsős évismétlőként ült az iskolapadban - tudta meg a Népszava.
A NOKS-os dolgozók hiányának egyik legfőbb oka az alacsony bérezés, különösen azokban a munkakörökben, amelyekhez magasabb iskolai végzettség, szakképzettség kell.
A többéves gyakorlattal és speciális tudással rendelkező szakemberek egy ebben a körben átlagosnak tekinthető 312 ezer forintos bruttó fizetésért nem maradnak a pályán.
Hatalmasat nőtt a sajátos nevelési igényű tanulók aránya az iskolákban a járvány és a kötelező beiskolázás következtében.
Sok fogyatékossággal élő diák semmilyen távoktatást nem kapott, a szülőktől pedig olyan képességeket vártak el, amelyek egy szakember kompetenciájába tartoznak.
Gyorsabban nő a sajátos nevelési igényű gyerekek száma, mint az őket segítő szakembereké.
Ahogyan az iskolákban, úgy az óvodákban sem tesz eleget az állam a fogyatékossággal élő gyerekek kiemelt védelmével kapcsolatos kötelezettségének - állapította meg az alapvető jogok biztosa.