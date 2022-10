Ungár Tamás;Vas András;Szalai Anna;Králik Emese;

főváros;

2022-10-14 06:00:00

Budapest az energiaválság kezelésében is különutas: az ellenzéki kerületek inkább rezsitámogatást osztanak és hosszú távú stratégiát írnak a bezárás helyett

Erzsébetváros az egyszeri átmeneti megoldások helyett hosszú távon működő megoldásokat keres.

November elsejétől nappali melegedőt rendez be a II. kerületi önkormányzat a Marczibányi Téri Művelődési Központban (Marczi). Kártya- és, társasjátékokkal, rejtvényekkel, kézimunkázási lehetőséggel, internetsarokkal várják azokat, akiknek nagy gondot okoz lakásuk fűtése. A melegedő berendezéséhez rendkívül kreatív megoldásként nem használt színházi előadások díszleteit és tárgyait használják fel – jelentette be Örsi Gergely polgármester. A kerületvezető nem tagadja: a rezsiárak emelése kihívás elé állítja a kerületet, de a közművelődési intézményeknek inkább új szerepet osztanak, mintsem bezárnák azokat. A Marczi mellett a Klebelsberg Kultúrkúriában is kultnapközit nyitnak januártól, ahová azokat a gyerekeket várják, ahol a családnak problémát jelent a meghosszabbított téli szünet.

A II. kerület önkormányzata egy még idejében megkötött energiavásárlási szerződés révén 2023 márciusáig kedvező áron szerezheti be az energiát. Bár a Marczi éppen a kivételek közé tartozik, ennek fűtése ugyanis az önkormányzati intézmények kormányzati távhődíj-emelése miatt az eddig havi 1,3 millió forintról 7,7 millióra nőtt. A kerület a többi önkormányzathoz hasonlatosan lejjebb csavarja a fűtést, új rezsitámogatást vezetnek be, a lakhatási támogatás összegét és a jövedelemhatárát pedig megemelik, utóbbit a hátralékkezelési támogatásnál is, így többen vehetik igénybe. A veszélyes fák kivágásakor keletkezett faanyagot pedig évek óta gyűjtik, most kiszárítva szállítják ki a fával fűtő rászoruló családoknak.

Erzsébetváros az azonnali megtakarításokat eredményező intézkedések - munkarend átszervezés, home office, hőmérséklet maximalizálás, stb. - mellett inkább távolra tekint, mondván egyszeri átmeneti megoldások helyett hosszú távon kell megoldást találni az energiafelhasználás csökkentésére. Az elmúlt napokban megrendelték az önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiahatékonysági átvilágítását, amely megalapozza a rövid- vagy hosszútávú döntéseket. Három milliárd forintos kerettel létrehozzák a kerületi Energiahatékonysági és Klímavédelmi Alapját, amelyből az ingatlanok korszerűsítésének elindítása mellett, nekilátnak az önkormányzati közterületek klímabarát megújításának, segítséget nyújtanának a magántulajdonú társasházak fejlesztéseihez, míg a lakosságnak például energiatakarékos izzócsere programot hirdetnek.

Terézváros is megrendelte az energiahatékonysági felmérést és jövőre létrehozzák az energia alapot. Döntöttek többek között a fűtéstámogatás, és egyes szociális juttatások mértékének emeléséről.

A XI. kerület újabb támogatásokkal segíti az infláció miatt megélhetési válságba került kerületieket. Az energiatámogatás havi 10-15 ezer forint lehet, de kérhető támogatás gyógyszervásárláshoz, élelmiszerre és a karácsony átvészeléséhez is. Az idén mindez csaknem 23 millió forinttal, jövőre csaknem 100 millióval emeli a segélyezési kiadásokat.

Ferencváros táblázatban foglalta össze több mint húsz elemből álló támogatási rendszerét. A kerületben is megkezdődött az épületek műszaki állapotának felmérése, folytatják az energiamegtakarítást célzó felújításokat. Az önkormányzat nem szociális épületeiben várhatóan csak jövő héten kezdődik a fűtés, de hétvégére azt követően is lejjebb csavarják a fűtést, ledesre cserélik az izzókat, ahol csak lehet, az intézményvezetőket is felkérték a spórolásra.

A XIII. kerület már évekkel ezelőtt elindult az energiahatékonysági úton. Még 2014-ben – az országban elsőként - felépítették az első passzív bérházukat, amit azóta három másik követett, így összesen 191 önkormányzati bérlakás működik passzív technológiával. De építettek azóta passzív óvodát is, ami huszadannyi energiát fogyaszt, mint egy hasonló méretű, hagyományos óvoda. De az intézményi felújításaik során is kiemelten kezelik az energetikai korszerűsítéseket, nyílászárók cseréjét, az épületek szigetelését, a fűtési rendszerek korszerűsítését. A polgármesteri hivatal tetejére például napkollektorokat telepítettek. Ettől függetlenül október végére minden intézmény elkészíti részletes energetikai megtakarítási programját, mindenütt energetikai felelőst neveztek ki. Az intézményvezetők munkaköri leírásának immáron része az épület üzemeltetési költségeinek csökkentése. Télre két tanuszodát is bezárnak, a kulturális intézményeket egyenként mérik fel, fontolgatják a városháza igazgatási szünetének meghosszabbítását. Jövőre az intézmények, gazdasági társaságok várható energiaköltségeinek csak 75 százalékát finanszírozza az önkormányzat, a fennmaradó részt nekik kell kigazdálkodniuk. De vizsgálják az épületek szakaszolásának lehetőségét, a használaton kívüli részek lezárását.

Az elmúlt időszakban többször is bővítették a támogatásra jogosultak körét.

Zugló önkormányzata nem zárja ki, hogy intézményeket kell a téli időszakra összevonni. Ennek az energiahatékonysági és szakmai megvalósíthatósági vizsgálata jelenleg is zajlik, döntés október végén várható. A kerületben is van fűtési támogatás és háztartásonként legfeljebb 5 köbméter tűzifát kaphatnak a rászorulók.

Józsefvárosban is lejjebb csavarják a fűtést az óvodákban és a hivatalban. Utóbbi alkalmazkodva a kormánydöntéshez január 8-ig zárva lesz, a többi intézmény nyitvatartását egyelőre nem módosították. A VIII. kerületben is zajlik az energiafogyasztás monitorozása, energetikai beruházások előkészítése. Erzsébetvároshoz hasonlatosan ők is csak csatlakoztak a Polgármesterek Szövetségéhez, amelynek fő célja a városok CO2 kibocsátásának csaknem felére csökkentése 2030-ig. Ennek érdekében a kerület is elkészítette a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét. A VII. kerület mellett döntöttek a helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása célzó uniós pályázaton, illetve három különböző LIFE felhíváson való elindulásról.

A fideszes vezetésű V. kerület szintén évek óta dolgozik az energiatakarékosságon, sőt a lakosságnak, társasházaknak is hirdet e tárgyban pályázatokat. Az új beruházásoknál szintén szempont volt az energiamegtakarítás, igaz ők nem bérházat, hanem sportközpontot építettek saját termálkúttal, tetőre telepített napelemparkkal. A lakossági rezsiköltségek mérséklésére a régi fűtéstámogatás szolgál.

A brutális megszorítócsomagot a 2,5 milliárddal megugró kerületi energiaszámlával indokolta Pokorni Zoltán polgármester. A főváros egyik leggazdagabb kerületének számító Hegyvidéken lejjebb csavarják a fűtést az óvodákban, miközben novembertől emelik a térítési díjat. Januártól három hónapra bezár több mint féltucat kulturális és sportlétesítmény, valamint egy idősek nappali ellátását végző gondozási központ is. Az önkormányzati hivatal munkatársai hetente két napot otthonról dolgoznak. A fűtésit váltó rezsitámogatás egy ezressel lesz több havonta, viszont a közétkeztetési díjak 20 százalékkal drágulnak januártól. Itt is létrehoznak energiafejlesztési alapot.

Rákosmente szintén fideszes polgármestere sürgősséggel vezetne be drasztikus korlátozásokat. Már a jövő héten bezárna két uszoda, valamint egy kiállítóterem és egy emlékház, novembertől péntekenként zárva lesz a városháza. A december utolsó hetében kezdődő igazgatási szünetet itt is meghosszabbítják és addig a kerületi – egyébként addig is csökkentett hőfokon üzemelő - óvodák és a bölcsődék is zárva lesznek. De bezár több közösségi ház is. A szociális gondozási központok és étkezdék nyitvatartását szintén csökkentenék, de az adventi vásár és a díszkivilágítás is visszafogottabb lesz, a szilveszteri tűzijáték pedig elmarad. Egyetlen kivétel a helyi sportcsarnok, ahol minden marad a régiben.

„Nincs több lyuk a nadrágszíjon”

Vácon az önkormányzat négy hónapon keresztül 6 ezer forint gáz- és 4 ezer forint villanytámogatást biztosít azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó átlagjövedelem nem éri el a 100 ezer forintot és akiknek a fogyasztása a kormány által megállapított átlag feletti. Az önkormányzati konyhákban a rászorulók kedvezményes áron – 700 Ft-ért – kaphatnak két fogást, a 70 évnél idősebbek pedig egyszeri, decemberi, 4 ezer forintos támogatást kapnak. Az önkormányzati intézmények közül az uszoda, a sportcsarnok és a stadion november 1-től bezár – az NB I-es női kézilabdacsapat az akadémia 120 fős, kis csarnokban játszik a jövőben –, a művelődési ház december 18-tól, a könyvtár és a levéltár részlegesen az év végéig részlegesen még nyitva marad, a színház csökkentett előadásszámmal, de továbbra is nyitva tart, s januártól itt tartják majd a városi rendezvényeket is. A díszkivilágítást már lekapcsolták, a díszkutak október 15-ig működnek, advent idején alacsony fogyasztású lámpafüzérekkel díszítik fel a várost.

A város összesen 3,2 milliárdos rezsinövekedéssel számolt, így a héten – a fűtési időszak végéig bezárt a Savaria Mozi, a Művelődési és Sportház hétköznaponként egy-egy órával rövidebb ideig lesz nyitva, s ide kényszerül költözni a Savaria Szimfonikus Zenekar, a múzeum, a képtár, az Iseum, a könyvtár csökkentett nyitva tartással működik a jövőben, a színház december 20. és január 30. között zárva lesz. Nem nyit ki a műjégpálya, a Sugár úti futópályán nem lesz világítás, két fokkal csökkentik az Aréna Savaria fűtését, az adventi vásár idején nem lesz díszkivilágítás, csak a város karácsonyfáját és a gyerekek által kedvelt három elemet teszik ki, ezek is csak 16 és 23 óra között lesznek kivilágítva.

- Döntéseink során három szempont vezet bennünket. Az első, hogy ne menjen csődbe a városunk. A második, hogy a létfontosságú helyeket, tehát a bentlakásos szociális intézményeket, a bölcsődéket, az óvodákat, az orvosi rendelőket nyitva tartsuk, a közszolgáltatásokat pedig működtessük. A harmadik az önkormányzati munkahelyek megvédése, a bérfizetés garantálása – jelentette ki a székesfehérvári megszorításokat bejelentő Facebook-videóban Cser-Palkovics András fideszes polgármester.

Két kisebb uszodát hosszú időre – májusig, illetve jövő őszig – bezárnak, november 13. után leállítják a fűtést a futballstadionban, és a világítást sem lehet majd felkapcsolni.

– mondta erről Cser-Palkovics, aki hozzátette, az önkormányzat ezzel szemben továbbra is biztosítani akarja a születési, az időskori és a meghosszabbított rezsitámogatást, a gyermekjóléti és szociális intézményekben, bölcsődékben és óvodákban foglalkoztatottak hűségjutalmát, s a kedvezményes árú tanulóbérletet. A költségek csökkentése miatt viszont bezárnak a kulturális központ fiókintézményei, néhány fiókkönyvtár, november 1. és április 30. között a legtöbb múzeum és kiállítóhely, valamint a jövő év elejétől március 15-ig a színház is zárva lesz, a szabadtéri sportpályák nyitva maradnak, de sötétedés után csak térítés ellenében lesz biztosított a világítás. Korlátozott nyitva tartással működik majd a városháza, a díszkivilágítást január elejétől lekapcsolják az egész városban, s az önkormányzat bejelentette, nem tudja teljesíteni az első osztályú focicsapattal az elmúlt években megkötött keretszerződésben foglaltakat, ezzel szemben kénytelen megemelni az építményadót, s napelempark létrehozását is tervezik. A kisvállalkozók számára energiaár-támogatási program terveznek indítani, módosítanák a buszmenetrendet.

Kaposváron Szita Károly polgármester arról beszélt, sötét nem lehet az utcákon, de korlátozások lesznek, mert előfordulhat, hogy nem minden lámpa fog világítani az utcákon. A színház télre bezár, az előadásokat nyáron pótolják, s a hírek szerint a kulturális központ és a Szivárvány Kultúrpalota sem marad nyitva, a nemrég átadott sportarénára is lakat kerül – már az építésnél látszott, normál időkben is nehezen tudja majd fenntartani a város, ugyanis semmilyen energiahatékonysági megoldást nem alkalmaztak… –, s mindenki mehet vissza a régi sportcsarnokba. A jégcsarnokban decemberig lesz jég, utána speciális műanyagborításon lehet majd korcsolyázni, az uszoda egyelőre nyitva marad – a korábban sátorral fedett régi 50-es medencét fel sem töltötték egy csőtörés után –, a fürdő csak délután lesz látogatható, s a könyvtárnál is extra szünnapokat terveznek.

Pécs önkormányzatának 6 és félmilliárdos kiadási pluszt jelent az energiaárak drámai emelkedése 2023-ban, s ez nagy érvágás, hisz város intézményeinek és cégeinek az éves működési költsége 37-38 milliárd forint. Az ellenzéki irányítású város takarékossági tervét Pécs alpolgármestere, Ruzsa Csaba kedden osztotta meg az újságírókkal. Szavaiból kiderült, hogy első lépcsőben hozzávetőleg egymilliárdot tud megspórolni a város. Ez egyrészt abból ered, hogy Pécs vízszolgáltatója, a Tettye Zrt. napelemparkja hamarosan üzemelni kezd, másrészt abból eredne, ha a 20 ezer köztéri izzó negyedét sikerülne lecserélni olyan fényforrásra, aminek fényereje és ez által a fogyasztása szabályozható lenne. Utóbbi egymilliárd forintos beruházást igényel, amihez a város nulla százalék kamatozású hitelt remél. Az önkormányzat cégeinél és intézményeinél 18, illetve 20 fok lesz a maximális hőmérsékletet, ahol röviden tartózkodunk, ott 16, az energiapazarló épületeket kiürítik, a dolgozókat máshová csoportosítják, vagy otthoni munkára küldik. A nem használt épületeket és 300 önkormányzati bérlakást megpróbálnak eladni, ebből 1,4 milliárdot kasszíroznának. Januártól szeptemberig a városi sportcsarnok bezár, mert hozzáfognak a felújításához – ez a leállás is megtakarítást hoz, emellett rövidebb nyitva-tartással működik több kulturális intézmény. Ám ez még mindig csak a kiadástöbblet 30-40 százalékát fedezi, ezért bíznak abban, hogy a kormány jelentős kompenzációt biztosít az önkormányzatoknak. És a városvezetés abban is bízik, hogy az irreálisan elszaladt energiaárak áprilistól jelentősen visszaesnek. Ha ez megtörténik, az önkormányzat akkor is szeretné – napelemtelepítéssel és hőszivattyúval – csökkenteni a hangversenyterméről híres Kodály Központ, a színház és a Zsolnay Kulturális Negyed energiafogyasztását. Ehhez másfélmilliárdos beruházás szükséges, amit ugyancsak hitelből valósítana meg a város.

A Borsod megyei Sárospatak fideszes polgármestere, Aros János szerint ezt az évet még kihúzzák, de nincs több lyuk a nadrágszíjon. Kissé könnyíti a helyzetüket, hogy az intézményeik jelentős része energetikai korszerűsítésen esett át és a közvilágítás 95 százaléka energiatakarékos. A sportpályán megtiltották az esti edzéseket és meccseket, a játékosok csak otthon zuhanyozhatnak. A rászoruló lakosokat 250 kilogramm brikettel segítik ki.

A Borsod megyei Ózd önkormányzata augusztus 1-jén megemelte a szolgáltatási díjakat, ebből jövőre 36 millió forint pluszbevételre számítanak. November 1-től bezárják a nem kötelező feladatokat ellátó intézményeket, ezzel 400 milliót spórolnak. Dobra vernek néhány befektetési célú önkormányzati ingatlant, ebből idén 50, jövőre 2-300 millió forint bevételre számítanak, tudtuk meg a városháza szakemberétől.

Szolnokon idén közel 700 millió, jövőre 4 milliárd forint pluszforrást kell keríteni az energiaárak növekedésének fedezésére. A takarékossági intézkedéscsomagot a szeptemberi közgyűlésen fogadták el, közölte Pókász Endre sajtószóvivő. Bezárnak a fiókkönyvtárak és a tagóvodák, arról, hogy mi lesz a sorsa a 2023 májusáig tervezett városi rendezvényeknek, ez után döntenek. A rászorulók tűzifát kapnak az önkormányzattól.

Szegeden elsősorban azt tartják szem előtt, hogy a város működőképes maradjon és senkit ne kelljen elbocsátani, mutattak rá a városházán lapunk érdeklődésére. Intézményeket vonnak össze ideiglenesen, három óvoda és négy idősek klubja ellátottjai december elejétől március 3-ig más telephelyeken vehetik majd igénybe az ellátást.

A falvak is nehéz helyzetben vannak. „A kormány célja, hogy bebizonyítsa: az önkormányzatok működésképtelenek, és jöhetnek majd a központosítások” – így fakadt ki a Csongrád-Csanád megyei Kübekháza független polgármestere, Molnár Róbert. Az 1600 lelkes település intézményeiben ahol lehet, fatüzelésre állnak át, munkaidő végeztével mindenhol 15 Celsius fokra kell leszabályozni a fűtést. Az önkormányzati étteremben a menü árán felül személyenként 550 forint fűtési felárat és 10 százalék szervizdíjat számolnak fel. Tilos lesz a kápolnában bekapcsolni a padlófűtést, a település által üzemeltetett szoláriumban 100 helyett 150 forint lesz egy perc, kikapcsolják a térfigyelő kamerarendszert.