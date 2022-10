P. L.;

Európai Unió;Orbán Viktor;migráció;nemzeti konzultáció;Kossuth Rádió;EU-szankciók;energiaválság;orosz-ukrán háború;

2022-10-14 08:13:00

Orbán Viktor: A szankciók miatt nem csökken az infláció

A kormányfő harcok és csaták sokaságáról értekezett, na nem Ukrajnában, hanem Brüsszelben.

Egyik vagy a másik lábra kell állni, el kell dönteni mit akarunk. Van, aki arról beszél, hogy a háborút meg kell nyerni, van aki meg arról, hogy azonnali tűzszünet kell - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában.

A miniszterelnök elismételte, amit Berlinben mondott, vagyis, hogy Magyarország szabadságharcos nép, tudja, milyen harcolni a Szovjetunió ellen, a "mi Zelenszkijünket" (azaz Nagy Imrét, a szerk.) pedig '56 után ki is végezték, de Orbán szerint '56-ban sem a győzelem volt a cél a szovjetek felett, hanem a béketárgyalások elérése. A szankciók miatt nem csökken az infláció - fejtette ki.

Láttunk már jó szankciót, de tízből 2-3 szokott csak beválni a miniszterelnök szerint. A szankciókat jól át kell gondolni, gondoskodni kell arról, hogy a mellékhatásaik a szankciókat kivetőre ne gyakoroljanak súlyosabb hatást azoknál, akikre kivetik - mondta a miniszterelnök, majd elismételte azt is, hogy jelenleg "a törpe szankcionálta az óriást" az energiaszektor terén.

Részletekbe menően, betűről betűre követi az Orbán-kormány a szankciós javaslatokat - ismertette. Egyetlen "harci taktikánk" lehet, hogy késhegyre menő vitákat vívnak a szükséges mentesítésekért - fogalmazott a kormányfő. A baj az, hogy mivel közös piacon vagyunk, így bár Magyarország mentességet kapott az energiaszankciók alól, azok a miniszterelnök szerint Magyarországra is hatással vannak. Prágában a kormányfő szerint nő az elégedetlenség a kormánnyal szemben.

Kinek az érdeke, ami történik? - teszi fel magának a költői kérdést a kormányfő. Mint mondta, miközben elvágjuk magunkat az orosz energiától, helyette az Egyesült Államokból hozzuk be az energiát, és ha összevetjük az amerikai gázárakat azzal, amin az amerikai gázt eladják Európába, akkor 5-10-szeres az árkülönbség. Itt valami nincs rendben, ezen az Egyesült Államok nyer - értékelt a miniszterelnök.

Orbán Viktor súlyosnak, terrorcselekménynek nevezte az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadásokat. A miniszterelnök szerint pontosan meg lehetne mondani a műholdak segítségével, hogy pontosan mi történt, ehhez képest nem teszik. Az utolsó nagy kapacitású vezeték ahol Magyarországra energia érkezik, az a töröknek hívott vezeték, ha ezt valaki felrobbantja, azt Magyarország is és Szerbia is terrorista támadásnak fogja tekinteni - közölte a miniszterelnök.

A kormányfő elismételte azt az elméletét is, mely szerint az élelmiszerárak is "a szankciós felár" miatt magasak Magyarországon (arról nem beszélt, hogy a hazai áremelkedések mértéke uniós szinten is kimagasló - a szerk.). 1998-ban is 10-15 százalék környékén volt az infláció, ezt akkor sikerült megfékezni, a kormánynak van tapasztalata, hogyan kell harcolni az infláció ellen - fejtegette emlékeit a kormányfő. A spekulánsok ellen föl kell lépni, a szankciókat újra kell gondolni - tette hozzá.

Mit vár a nemzeti konzultációtól a kormány? - kapja a kérdést a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint "nemzetközi csatában" vagyunk, van az a tábor, aki a szankciók fenntartását szeretné és van aki szerint ebbe "belegebedünk". Harcolni kell a mentesítésekért, a miniszterelnök szerint ezek nélkül a mainál is magasabb lenne az infláció. Orbán úgy véli, döntő érv, hogy a szankciókat nem demokratikus úton vezették be, a "brüsszeli bürökraták" meg az európai elit döntött róla és nem kérdezték meg erről az embereket. A miniszterelnök szerint ezzel szemben a kormány így szokott tenni, sokkal jobban tud gazdálkodni a "brüsszeli csatákban".

A szerb elnökkel és az osztrák kancellárral folytatott, migrációügyi egyeztetéssel kapcsolatban a miniszterelnök "utazási ügynökségnek" nevezte a Frontexet, amely az emberséges bánásmódot helyezi előtérbe, Orbán szerint pedig ezzel szemben tényleges katonai erővel meg kell állítani az illegális határátlépést, ezért vannak például a határvadászok. A Frontex számai pontosak, óriási a balkáni úton a nyomás - mondta. Magasíthatjuk a kerítést, növelhetnénk a rendőrök számát, de a miniszterelnök szerint inkább Szerbiánál kellene feltartóztatni a bevándorlókat.

A miniszterelnök elmondta, hogy nemsokára Belgrádba megy, ott lesz erről a következő találkozó. A brüsszeli szolidaritási mechanizmus "lányosan puhán hangzik", szerinte arról szól, hogy elosztják az illegális határátlépőket, márpedig "itt menekülttábor nem lesz".