Balassa Tamás;

Bethlen Gábor Alap;pályázat;civilek;Fidesz-KDNP;

2022-10-16 08:05:00

Ha a Fidesz velük, ki ellenük? – Újra tarthatják a markukat a kormánypárti civilek, amúgy is csak fideszesnek éri meg lenni Magyarországon

Nyolc éve már, hogy a Fidesz hidegháborút indított a független civilek ellen. Úgy számoltak, hogy ha elszívják a levegőt a nem jobboldali-kormánypárti szervezetek elől, azzal megfojtják azokat a tiltakozásokat, amelyek a mindent leuraló, a hatalom kizárólagosságára törekvő lépéseik ellen indultak. A Norvég Alap ellen vezényelt 2014-es attakkal a demokratikus értékekbe kapaszkodó egyesületek állandóan célkeresztben vannak. A források elapadásával csak külföldről remélhettek támogatást, amire jogszabállyal ágyúzott a Fidesz. Később saját pénzelosztót jelöltek ki a szféra támogatására. A Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. ezekben a napokban harmadszor hirdetett pályázatot. A korábbi források durván felét Fidesz-politikusok és holdudvaruk egyesületei és alapítványai nyerték, amelyek akár két kezükkel – olykor enyvessel, kampányplakátolva – bizonyították végtelen lojalitásukat.

Két topikot tart felszínen a kormánypropaganda: a baloldalt okolja a brüsszeli szankciókért (putyinista lekötelezettségéről terelve el a figyelmet, és a pénzromlásért viselt felelősségét palástolva), miközben a választási összefogás kampánytámogatása miatt rázendített a „dollárbaloldalazásra”. Az a Fidesz-kormány pöröl az ellenzék külföldi támogatása miatt, amely évek óta százmilliókkal tömi ki a Civil Összefogás Fórumot (CÖF).

Utóbbiról nehéz volna állítani, hogy bármikor is képes lenne vitába bocsátkozni Orbánékkal, de a politikai színvallását nem is leplezi. Közpénzekkel jócskán megtámasztott békemenetekkel áll a hatalom rendelkezésére, amikor csak szükség van rá. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kicsiben oldja meg ugyanezt: a Városi Civil Alapból (VCA) 2021-ben 15, 2022-ben 11 milliós plafonnal támogattak civileket, akik szűkebb pátriáikban érzékeltetik a közösséggel, hogy a fideszesség jövedelmező.

Megkérik a pénzüket

Jóformán csak fideszesnek lenni éri meg Magyarországon: fideszes motorosnak, fideszes horgásznak, fideszes népdalkörnek – mondja István, egy dél-dunántúli kisváros civil szervezetének vezetője. – A választókerületi elnökök vezetésével pontos informá­cióik­ vannak arról, kinek érdemes pénzt adniuk. Ahogy a települési fejlesztésekkor is azt hangoztatják, hogy kormánypártival nagyobb össz­hangban tudnak dolgozni, úgy a civil életben is zsarolnak. Persze, nem mindenkit kell. Rengeteg egyesületet és alapítványt kormánypárti politikusok vagy munkatársaik vezetnek, akik a kampányban mindent megtesznek, trollkodnak a Facebookon, szennylapok terjesztésével bíznak meg rászoruló embereket. De akik nem fideszesek, hozzájuk is elér az üzenet, amikor a fáradhatatlan megyei közgyűlési elnök vagy a városi polgármester kézfogás keretében gratulál a támogatáshoz, és benne ég a szemében, hogy „ugye, tudod, kinek köszönheted?”.

István nem nézi jó szemmel a kormány részrehajló politikáját. Nem is terem neki sok babér. Az általa képviselt szervezet, valamint a munkahelye védelmében inkább álnéven nyilatkozik. – Orbán rendszere egyszerű, akár a faék: egy növény akkor zöldell, ha zsíros földbe kerül, és kellő időben locsolják. A szervezetekkel is ez a helyzet. Azok tudnak programokat szervezni, kirándulásokat és összejöveteleket tartani, fideszes EP-képviselőkkel találkozni Strasbourgban vagy látogatást tenni erdélyi településeken, amelyek jóban vannak a hatalommal. A töb­biek,­ a nem kormánypártiak sorvadnak.

nemhogy évi tízmilliós támogatás főzőversenyekre, kirándulásokra vagy békemenetre, teszem azt? – mondja.

És ha már békemenet: Csizmadia László erőltetett békemenet-szervező CÖF-CÖKA-ja a közgondolkodás javítására kapott 508 millió forintot egy állami cégtől, a Magyar Villamos Művek Zrt.-től. A közgondolkodást azonban kizárólag kormánypropagandával „javítják”. Ahogy az Átlátszó által 2018-ban kiperelt támogatási kérelemből kiderült, a Fidesz-civilek feltett szándéka volt egyebek között, hogy kidolgozzák a „civilitika alapjait” (bármit jelentsen is ez), és segítsék a „lakossági üzenetek széles körű terjesztését”.A közgondolkodás javítására a BGA is gondot fordít. A Válasz Online elemzése szerint a két VCA-keretre mintegy nyolcezer civil szervezet pályázott, többségük sikertelenül. A két fordulóban összesen 26 millió forintot lehetett elnyerni, ez azonban csak keveseknek sikerült – mindegyikük kormánypárti kötődésű, köztük Németh Szilárd Kozma István Magyar Birkózó Akadémiája, a Mentor Közéleti, Kulturális, Sport Egyesület, az Összefogás Óbudáért Egyesület, az Újbudai Polgárok Egyesülete, a Vasvári Pál Polgári Egyesület, a Zöld Út Caritas, Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület, valamint a Sport, Oktatás, Kultúra, Környezet és Természetvédelem Egyesület. A táblázatok böngészésekor további pályázati csúcsragadozókat találtunk.

Házelnöki mélyszántás

A Miniszterelnökség forrásából az 5000-nél népesebb települések szervezetei hegyezhetik a ceruzájukat ezekben a napokban. Az ingatlanfejlesztési kalapból 10 millió, a gépjármű- és eszközbeszerzésiből 7, illetve 6 millió, a programszervezésiből és a kommunikációsból 11-11 millió forintos a maximálisan elnyerhető összeg. Komárom-Esztergom megyei forrásunk úgy ismeri a látványos pályázati sikereket elkönyvelő szervezeteket, mint a rossz pénzt. Az egyik rendszeres kedvezményezett például Borsó Tibor megyei alelnök és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság. A fideszes mintakáderként leírt politikus elnöke a szervezetnek, amely honlapja szerint csak nehezen tud elbújni a pénzeső elől. Mindkét pályázaton elérték az adható legmagasabb összeget. Borsó válogatás nélkül osztja a fideszes tartalmakat a közösségi oldalán, a „Házelnök Úr mélyen szántó gondolatai”-tól Szijjártó Péter szeptemberi moszkvai tárgyalásáig: „Bravó, Miniszter Úr!”

E sorok írásakor a külügyminiszter ismét leszállt az orosz fővárosban, hogy a fűtési kapacitások oltárán „nevezhessük a Gazprom bármijének”. Ugyancsak szépen kasszíroz a pályázatokon a Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület, amely szintén 26 millióval gazdagabban terjesztheti a zenés színház igéjét Koltay Gáborral, polgári értékekkel gazdagon. Bár Vizeli Csaba rendező – aki a Monostori Erőd Nonprofit Kft. ügyvezetője is – kitárni látszik a kaput az egyetemes irodalom liberális elhajlásai előtt is, amiről szegény Prőhle Gergely jut eszünkbe, akit a 110 százalékig Orbán-fan Demeter Szilárd váltott a PIM (Petőfi Irodalmi Múzeum) élén.A BGA maximális támogatásainak több mint fele közvetlenül fideszes politikusok irányítása alatt álló szervezeteknek jutott, számolta ki akkoriban az Átlátszó. A lap felidézte, hogy a Norvég Alapot egykori kezelő Ökotárs Alapítványt éppen azért bírálta a kormány, mert szerintük „Soros György által támogatottan” politikai-ideológiai alapon, elfogultan ítélték oda a támogatásokat, éspedig nagyrészt liberális és kormánykritikus szervezeteknek. Forrásunk másként látja.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Transparency International (TI) vagy a Helsinki Bizottság kormányfüggetlenül végezte a dolgát. A TASZ még Orbánt is védte bíróságon 2007-ben, amikor azt mondta: 2006. október 23-án béke lett volna, ha a rendőrség politikai utasításra nem támadja meg a Fidesz-gyűlés résztvevőit. Ezek a szervezetek most sem a balliberális oldalért dolgoznak, hanem a korrupció ellen, az emberi jogokért, a civilek szabadságáért, vagyis a demokráciáért – mondja viharsarki szervezetfejlesztő forrásunk. – Ezzel szemben a CÖF vagy a kormánypárti civil szervezetek olyan szélsőjobboldali eszméket terjesztenek, amelyek egyre kínosabbak Európában.

Propagandahakni

Ezeket a kapitális eszméket hallhatták rendre a Fonyódi Polgári Egyesület rendezvényein, amelyeket a VCA nyolcmillió forintjából tartottak meg. A kedvezményezett egyesület elnöke Farkas Gábor fideszes önkormányzati képviselő. A Leplezetlenül nyomják a fideszes propagandát az állami civilpénzből című riportjában a 24.hu írta meg egy éve, hogy Bohár Dánieltől Szarvas Szilveszterig a kormánypropaganda legmélyebb bugyrai nyíltak meg ezeken a választás elé időzített estéken. Bohár akkor azt mondta, Márki-Zay lényegtelen karakter, és nem ő az ellenfél, sőt nagyobb összeget tenne arra, hogy februárban már nem ő lesz a miniszterelnök-jelölt. De a nagy összeget Bohár nem feltette, hanem inkább pörgette, és a „közpénzt nem tartalmazó” Megafonban égette el. Szarvas jobban tartott a kormányfőjelölttől. „Ő azért egy sötét ló, de most lesz fél évünk mindent kideríteni róla” – rebegte. És sikerült nekik, még túl is mentek ezen a mindenen.

Emlékezetes, a kormánypropaganda az „olaj vagy vér” szintre butította le a választási tétet: ha ők nyernek, orosz olaj folyik, ha az ellenzék, magyar vér. Egy másik esten Szentesi Zöldi László beszélgetett Rudán Joe énekessel, s így a közönség megtudhatta, hogy ha marad Orbán, akkor épülnek-szépülnek a dolgok, ám ha váltás lesz, akkor „minden le fog zombulni”. Kiderült az is, hogy „a pedagógusoknak a kormány hatszor emelte a fizetését”, de rendezték a béreket az egészségügyben is. Vélhetően ma is ezt mondanák, független a valóságtól, amit gondosan kerülnek.„Ezért kár volt 8 millió forintot az ellenzék lejáratását célzó programot szervező Fonyódi Polgári Egyesületnek juttatni. Hasznosabb lett volna ezt a pénzt mondjuk a Marcali Kórházban emberfeletti munkát végző ápolóknak adni” – kommentálta az eseményeket Facebook-oldalán Steinmetz Ádám, az ellenzék jobbikos képviselőjelöltje. Aki az „ilyen jólét soha nem volt Magyarországon, mint amilyen most van” gondolatára reagálva elképzelte, hogy Kisperjés, Vityapuszta vagy akár Kürtöspuszta utcáin sétálnak Huth Gergelyék, akiknek az alpári szövegeit Steinmetz kikérte magának a polgárság lényege nevében.

Így ment el nyolcmillió előadókra, vendéglátásra, reklámra, fellépőkre Fonyódon – mondja a Balaton-parti kisváros egyik szocialista aktivistája. – És az ország számos más pontján, vidám hahotákat okozva részben baloldali és liberális adóforintokból az őket megvető kormánypárti közönségnek.

A városi alap 10 millió forint feletti támogatásából összesen 143 szervezet kapott, ezek közül 68 kötődött közvetve vagy közvetlenül a kormánypártokhoz. Az arány valamelyest csökkent. Hamarosan kiderül, hogy az uniós bürokrácia árgus szemei mennyire teszik szemérmessé a kormánypárti döntnököket.