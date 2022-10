nepszava.hu;

2022-10-18 07:20:00

Amerika háborús bűnösként vonná felelősségre az oroszokat a kijevi lakóházak elleni dróntámadásokért

Washington közölte, tovább fokozza az Oroszország elleni szankciókat, sőt Iránra is ez várhat, mert kamikaze drónjaival segíti az egyre brutálisabb Putyint.

Az Egyesült Államok felelősségre fogja vonni Oroszországot a háborús bűnökért – írja a Reuters Karine Jean-Pierre, Joe Biden amerikai elnök sajtótitkárának hétfői közlése nyomán. A Fehér Ház határozottan elítélte, hogy aznap is több ukrán város lakónegyedei ellen indítottak támadást a reggeli csúcsforgalom idején, ami szerintük Putyin brutalitását demonstrálja.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a hétfő reggeli támadásban több lakóépület is megsérült, az egyik tömböt ért találat következtében négy ember, közöttük egy terhes nő meghalt. Denisz Monasztirszkij ukrán belügyminiszter elmondta, hogy más városokban is történtek halálos áldozatok, de pontos adatokat nem közölt. Az Interfax hírügynökség robbantásokról számoltak be a Kijev melletti Fastiv városából és délről, Odesza kikötőjéből is.

Washington mindezek után azt is egyértelművé tette, hogy Oroszországra további „költségeket rónak”, azaz még több gazdasági szankciót vetnek ki. Iránra is hasonló várhat azután, hogy az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország megállapította, hogy megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatát, amikor kamikaze, vagyis öngyilkos drónokkal látja el Oroszországot. Irán ezt hétfőn is tagadta, de Amerika szerint ez hazugság. Ezzel párhuzamosan több uniós külügyminiszter is szankciókat kért Iránnal szemben a drónok miatt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóbeszédében terrortámadásnak nevezte a Kijevre és a többi városra mért orosz csapásokat, ugyanakkor kiemelt eseményként számolt be arról, hogy fogolycsere keretében aznap 108 nőt, korábban Azovsztalban elfogott, zömmel ott szolgálatot teljesítő katona szabadulhatott ki az orosz fogságból.