2022-10-19 16:04:00

Nem lesz éjféli záróra az erzsébetvárosi bulinegyedben

A lakók, a helyi civil szervezetek kontra kocsmatulajdonosok között évek óta tartó háborúban a Fidesz most az előbbiek oldalára állt, de végül az ellenzéki vezetés akarata győzött.

Nyolc tartózkodó szavazat mellett csak heten nyomtak igen-gombot Erzsébetváros ellenzéki vezetésű és többségű képviselő-testületének szerdai ülésén arra az előterjesztésre, amely éjféli zárórát írt volna elő Erzsébetváros úgynevezett bulinegyedében – derült ki Vajnai Attila helyi aktivista, egyben az Európai Baloldal nevű párt elnökének szerdai Facebook-bejegyzéséből.

– Újra megígérte a polgármester, hogy szigorúbb fellépésre kéri a rendvédelmi szerveket a kerületben – tette hozzá Vajnai. A kerületet 2019 októbere óta Niedermüller Péter DK-s polgármester vezeti, a Fidesz kisebbségbe szorult, most azonban – alig másfél évvel a következő önkormányzati választás előtt – összefogtak az éjféli zárórát követelő helyi civilekkel, az Élhető Erzsébetváros képviselőjével, Garai Dórával és két független képviselővel.

A testületi ülésen a helyi lakók és a vendéglátóhelyek képviselői is megjelentek, és mindannyian számonkérték a régóta tartó helyi háborúskodás rendezésére tett ígéreteket. Lapunk is beszámolt még korábban a most leszavazott tervezetről, amely hétköznaponként széles körű tilalmat vezetne be a bulinegyed vendéglátóhelyeinek éjfél utáni nyitvatartására. Szeptemberben Niedermüller Péter kompromisszumos megoldásokat ígért, állítása szerint a Belső-Erzsébetváros nevű munkacsoport a vendéglátósok és a lakók bevonásával igyekszik megoldást találni, de a jelek szerint erre még egy ideig várni kell.